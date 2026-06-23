نمرات بازیکنان فرانسه
پاسخ محکم امباپه به خط و نشان لئو مسی
تیم ملی فرانسه در شبی که کیلیان امباپه با یک بریس تماشایی دیگر به تعقیب لیونل مسی در صدر جدول گلزنان ادامه داد، موفق شد با پیروزی ۳ بر ۰ مقابل عراق صعود زودهنگامش را قطعی کند.
به گزارش ایلنا، امباپه با یک ضربه تماشایی از پشت محوطه جریمه قفل دروازه را شکست، اما تیم ملی فرانسه در ادامه نیمه اول لرزان ظاهر شد و نیمه دوم را هم بیرمق آغاز کرد؛ اتفاقی که شاید به دلیل توقف دو ساعته بازی به خاطر شرایط جوی بود. خروسها در دقیقه ۵۴ روی اشتباه فاحش عراقیها در ارسال پاس کوتاه دروازهبان صاحب یک گل بادآورده شدند؛ جایی که دمبله با یک پاس کاتبک دقیق امباپه را در موقعیت گلزنی قرار داد تا او کار را تمام کند.
مهاجمان زهرآدار فرانسه ناگهان به خود آمدند و اولیسه که در اوج آمادگی قرار دارد، در دقیقه ۶۶ با یک پاس عمقی تماشایی دمبله را صاحب توپ کرد تا برنده توپ طلا اولین گل خود را در تاریخ جام جهانی به ثمر برساند. امباپه در دقایق پایانی موقعیتهای دیگری هم برای افزایش آمار خود داشت، اما خبری از هتتریک برای فوقستاره رئال مادرید نبود و او در میان تشویق ایستاده تماشاگران در اواخر بازی تعویض شد.
نمرات بازیکنان فرانسه
خط دروازه و دفاع
مایک مانیان (۶/۱۰):
دروازهبان میلان در این مسابقه عملاً هیچ کار خاصی برای انجام دادن نداشت و شب آرامی را سپری کرد.
ژول کنده (۶/۱۰):
چند اشتباه تدافعی داشت، اما به دلیل ضعف حریف توانست بیشتر زمان بازی را به نفوذ از سمت راست اختصاص دهد.
دایوت اوپامکانو (۶/۱۰):
یک شب کاملاً راحت و بیدردسر برای مدافع وسط بایرن مونیخ که با آرامش کامل بازی را مدیریت کرد.
ویلیام سالیبا (۵/۱۰):
تا زمانی که در محوطه جریمه علی الحمادی را گم کرد، حتی عرقش هم درنیامده بود؛ او شانس آورد که مهاجم شماره ۹ عراق نتوانست ضربه محکمی به توپ بزند و دروازه را باز کند.
لوکاس دینیه (۶/۱۰):
هر زمان که فرصت پیدا کرد در سمت چپ به بارکولا کمک کرد و البته در صحنهای که سالیبا جا مانده بود، مزاحمت خوبی برای الحمادی ایجاد کرد.
خط هافبک
مانو کونه (۶/۱۰):
در این بازی جانشین اورلین شوآمنی در خط هافبک شد و با قدرت بدنی و پیشبینیهای عالی خود، بارها حملات عراق را قبل از شروع، متوقف کرد.
آدرین رابیو (۶/۱۰):
پاسهای هافبک میلان تقریباً بینقص بود و او حتی در اواسط نیمه دوم میتوانست با یک ضربه سر دروازه حریف را باز کند.
خط حمله
مایکل اولیسه (۸/۱۰):
اگرچه روی گل اول با یک پاس ساده برای امباپه کمی خوششانس بود که یک پاس گل به نامش ثبت شد، اما پاس عمقی تماشایی او برای گلزنی دمبله هیچ حرفی باقی نگذاشت. او بدشانس هم بود که ضربه چیپ و زیبایش به تیرک دروازه برخورد کرد.
عثمان دمبله (۸/۱۰):
با هوشیاری بالا از پاس اشتباه عراقیها در محوطه جریمه استفاده کرد تا امباپه را در موقعیت دروازه خالی قرار دهد. او در ادامه خودش هم با یک ضربه مطمئن اولین گلش را در یک تورنمنت بزرگ ملی جشن گرفت.
بردلی بارکولا (۶/۱۰):
وینگر پاریسنژرمن سرعت بالا و تکنیک چشمنواز خود را به رخ کشید، اما حرکات او در نهایت بازدهی و خروجی مشخصی نداشت.
کیلیان امباپه (۸/۱۰):
با یک شلیک سهمگین از راه دور قفل بازی را باز کرد و در ادامه روی فداکاری دمبله، گل دوم خود و تیمش را به ثمر رساند.
بازیکنان تعویضی و سرمربی
رایان شرکی (۶/۱۰):
در اواسط نیمه دوم به جای اولیسه وارد زمین شد و عملکرد رو به جلویی داشت.
دزیره دوئه (۶/۱۰):
در سمت راست خط حمله جانشین همتیمی خود در پیاسجی یعنی عثمان دمبله شد.
مالو گوستو (بدون نمره):
در فاصله کمتر از ۱۰ دقیقه تا پایان مسابقه، در پست دفاع راست جایگزین کنده شد.
مگنس اکلیوش (بدون نمره):
در اواخر بازی همزمان با گوستو وارد زمین شد و جای بارکولا را در زمین گرفت.
مارکوس تورام (بدون نمره):
تنها چند ثانیه مانده به سوت پایان مسابقه جانشین امباپه شد.
دیدیه دشان (۷/۱۰):
فرانسه بعد از شروع طوفانی، کمی قابلپیشبینی بازی میکرد اما گل دوم کار را برای آنها راحت کرد. دشان قطعاً از گلزنی عثمان دمبله و درخشش دوباره اولیسه خوشحال است. بالانس خط هافبک هنوز کاملاً ایدهآل نیست، اما فرانسه بدون شک مخوفترین خط حمله کل تورنمنت را در اختیار دارد.
منبع: گل