به گزارش ایلنا، با وجود شرایط به‌شدت فیزیکی و درگیری‌های مداوم در جریان مسابقه، کاملاً مشخص بود که ثبت هفدهمین گل لیونل مسی در تاریخ جام جهانی فقط به زمان نیاز دارد؛ اتفاقی که در دقیقه ۳۸ به شکلی کاملاً آشنا رخ داد. شماره ۱۰ آلبی‌سلسته پس از حرکت فریبنده و تماشایی تیاگو آلمادا، پاس کات‌بک و زمینی فاکوندو مدینا را با یک ضربه دقیق به تور دروازه چسباند.

اتریش بعد از شروع نیمه دوم فشار سنگینی را روی دروازه آرژانتین ایجاد کرد، اما هیچ‌وقت موقعیت جدی و خطرناکی برای گلزنی به دست نیاورد. در نهایت مسی همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، با آخرین ضربه مسابقه پیروزی تیمش را قطعی کرد. اعجوبه اینتر میامی ابتدا با یک پاس عالی خولین آلوارز را در موقعیت گلزنی قرار داد و در ادامه، خودش در محوطه جریمه توپ برگشتی را تصاحب کرد و در دومین تلاش موفق شد گل دوم خود و تیمش را به ثمر برساند. با این درخشش، آمار فوق‌العاده مسی به ۱۰ گل در ۶ بازی اخیرش در جام جهانی طی دو دوره گذشته رسید.

نمرات بازیکنان آرژانتین

خط دروازه و دفاع

امیلیانو مارتینز (۶/۱۰):

یک مهار بسیار خوب روی ضربه ایستگاهی محکم مارسل سابیتزر داشت، اما در بیشتر دقایق مسابقه با چالش جدی و خاصی روبرو نشد.

ناهوئل مولینا (۶/۱۰):

مثل همیشه یک گزینه نفوذی مناسب در سمت راست خط دفاعی آرژانتین بود، اما اسکالونی بیشتر از هر چیز، عملکرد دفاعی منسجم او را تحسین خواهد کرد.

کریستین رومرو (۶/۱۰):

مدافع تاتنهام نمایش بسیار مستحکمی در خط دفاعی داشت، اما به دلیل ضربه‌ای که در ابتدای نیمه دوم به او وارد شد، در ادامه بازی به ناچار زمین مسابقه را ترک کرد.

لیساندرو مارتینز (۷/۱۰):

مدافع منچستریونایتد عملکرد بی‌نقصی در عقب زمین داشت و خط دفاعی آرژانتین به راحتی توانست خطرات ایجاد شده توسط میشائیل گریگوریتش و دیگر مهاجمان اتریش را مهار کند.

فاکوندو مدینا (۷/۱۰):

یک نمایش عالی از مدافع چپ آرژانتین که هم در کارهای دفاعی بسیار جنگنده ظاهر شد و هم با یک پاس گل پایه‌گذار گل اول تیمش بود. او که یک کارت زرد داشت، در اواخر بازی به درستی تعویض شد تا ریسک اخراج کاهش یابد.

خط هافبک

رودریگو دی‌پائول (۷/۱۰):

بادیگارد مسی یک بار دیگر با دوندگی بی‌امان خود، فضای پشت سر فوق‌ستاره آرژانتین را در سمت راست زمین کاملاً پوشش داد.

الکسیس مک‌آلیستر (۷/۱۰):

مک‌آلیستر در کمربند میانی آرژانتین به خوبی وظیفه محافظت از چهار مدافع عقب و انتقال توپ به جلو را انجام داد، هرچند که در چند صحنه خطاهای بی‌موردی مرتکب شد.

انزو فرناندز (۶/۱۰):

هافبک چلسی در این مسابقه آزادی عمل بیشتری نسبت به سایر هافبک‌ها برای نفوذ به جلو داشت و پاس او منجر به اعلام خطای پنالتی شد. او در ادامه بازی از چند موقعیت خوب هجومی استفاده نکرد، اما میزان دوندگی و تلاش او در زمین فوق‌العاده بود.

خط حمله

لیونل مسی (۸/۱۰):

او پس از دورخیز بسیار کند و گام‌های نامنظمش شایسته از دست دادن آن پنالتی بود، اما طبق انتظار روی پاس کات‌بک مدینا هیچ اشتباهی نکرد و در ثانیه‌های پایانی بازی هم یک دبل شایسته را به نام خود ثبت کرد. لئو در فاصله چند روز مانده به ۳۹ سالگی، همچنان بهترین بازیکن آرژانتین است و این واقعاً شگفت‌انگیز است.

لائوتارو مارتینز (۶/۱۰):

کاپیتان اینتر با دوندگی زیاد و جنگندگی بالا ظاهر شد و با یک فرار تماشایی به قلب دفاع اتریش، پنالتی تیمش را گرفت. با این حال او دیگر نتوانست موقعیت جدی گلزنی پیدا کند و این موضوع با توجه به شرایط آمادگی آلوارز و خاطره تورنمنت کم‌گل لائوتارو در قطر، می‌تواند به یک دغدغه برای اسکالونی تبدیل شود.

تیاگو آلمادا (۷/۱۰):

حرکت فریبنده آلمادا روی گل اول مسی شاهکار بود، اما بهترین ویژگی ستاره اتلتیکو مادرید تلاش فراوان او برای تیم است. او پیش از تعویض شدن، یک بار دیگر تمام توان خود را در زمین مسابقه گذاشت.

بازیکنان تعویضی و سرمربی

نیکلاس اوتامندی (۶/۱۰):

این مدافع باسابقه در مرکز خط دفاعی جانشین رومروی مصدوم شد و همان‌طور که انتظار می‌رفت، اجازه نداد جای خالی او احساس شود.

خولین آلوارز (۵/۱۰):

او با وجود مصدومیت مچ پا، در اواسط نیمه دوم جانشین لائوتارو شد و پیش از اینکه مسی کار را تمام کند، یک موقعیت عالی را برای قطعی کردن پیروزی از دست داد. آرژانتین شدیداً به آمادگی و فرم خوب ستاره اتلتیکو مادرید نیاز دارد تا بار سنگین خط حمله از روی دوش مسی برداشته شود.

نیکلاس گونزالز (۶/۱۰):

او هم‌زمان با آلوارز وارد زمین شد و روی کرنر ارسالی مسی، با یک ضربه سر تماشایی تا آستانه باز کردن دروازه حریف پیش رفت.

نیکو تالیافیکو (بدون نمره):

در دقایق پایانی مسابقه به جای مدینا وارد زمین شد.

لئاندرو پاردس (۵/۱۰):

در ۸ دقیقه پایانی به جای دپل به میدان آمد، اما در همین مدت زمان کوتاه به دلیل یک خطای خشن کارت زرد گرفت.

لیونل اسکالونی (۷/۱۰):

این مسابقه اصلاً یک نمایش ایده‌آل و بی‌نقص از سوی شاگردان اسکالونی نبود، اما آن‌ها نیازی هم به ارائه بهترین بازی خود نداشتند، چون لیونل مسی در ترکیب حضور داشت. البته نگرانی بزرگ این است که آرژانتین همچنان به شکل عجیبی به کاپیتان ۳۸ ساله خود وابسته است؛ بازیکنی که شاید بد نباشد در دیدار مقابل اردن استراحت کند تا مشخص شود آیا بازیکن دیگری در غیاب او توانایی گلزنی دارد یا خیر.

منبع: گل

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