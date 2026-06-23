ابهام بزرگ در مسیر یانکیها
آمریکا برای شناخت رقیب خود در مرحله حذفی چقدر باید منتظر بماند؟
تیم ملی فوتبال آمریکا پس از صعود به مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، اکنون در انتظار مشخص شدن یکی از تیمهای رتبه سومی گروهها است تا حریف نهایی خود را در اولین گام از مراحل حذفی بشناسد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال آمریکا به لطف پیروزی مقابل تیمهای پاراگوئه و استرالیا، از همین حالا صدرنشینی و صعود خود از گروه D را قطعی کرده است. یانکیها میدانند که رقابت خود در مرحله حذفی را روز اول جولای در ورزشگاه لویاستادیوم واقع در سانتاکلارای کالیفرنیا آغاز خواهند کرد؛ آنها احتمالاً تا زمان پایان کامل بازیهای مرحله گروهی در روز شنبه، متوجه نخواهند شد که در این مسابقه با چه تیمی روبرو میشوند.
از آنجا که تعداد تیمهای حاضر در جام جهانی به ۴۸ تیم افزایش یافته است، فرمول و ترکیب چیدمان مسابقات در مراحل حذفی دیگر به سادگی و سرراستی گذشته نیست. در جام جهانی ۲۰۲۲، از بین ۳۲ تیم حاضر در تورنمنت، ۱۶ تیم راهی دور بعد شدند؛ به این صورت که مسابقات در ۸ گروه ۴ تیمی برگزار شد و دو تیم برتر هر گروه به مرحله بعدی صعود کردند. اما در جام جهانی ۲۰۲۶، مسابقات در ۱۲ گروه ۴ تیمی برگزار میشود. هنوز هم دو تیم اول هر گروه به طور مستقیم صعود میکنند، اما ۸ سهمیه باقیمانده مرحله حذفی توسط تیمهایی پر میشود که در گروههای خود در رتبه سوم قرار گرفتهاند.
نحوه انتخاب تیمهای سوم برای صعود به مرحله حذفی
۸ تیم رتبه سومی که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشند، راهی دور بعد خواهند شد. اگر امتیاز تیمها با هم برابر باشد، تفاضل گل و گلهای زده به عنوان دو عامل اصلی برای تعیین تیم صعودکننده در اولویت قرار میگیرند و پس از آنها امتیاز بازی جوانمردانه (فیرپلی) ملاک خواهد بود. امتیاز بازی جوانمردانه بر اساس تعداد کارتهای زرد و قرمزی که یک تیم در طول مرحله گروهی دریافت کرده است، محاسبه میشود؛ به این ترتیب که هر چه تعداد کارتها کمتر باشد، امتیاز تیم بهتر خواهد بود.
به محض اینکه تکلیف ۸ تیم صعودکننده مشخص شد، آنها بر اساس یکی از نزدیک به ۵۰۰ فرمول و ترکیبی که فیفا ماهها پیش از شروع تورنمنت شبیهسازی کرده است، در جدول مرحله حذفی قرار میگیرند. این تیمها به جای اینکه بر اساس امتیازات جمعآوریشده در مرحله گروهی به مصاف حریفان در مرحله یکشانزدهم نهایی بروند، بر اساس اینکه از کدام گروهها بالا آمدهاند در جدول جاگذاری میشوند.
به عنوان مثال، اگر تیمهای سوم گروههای E، F، G، H، I، J، K و L به عنوان ۸ تیم برتر سوم صعود کنند، در این صورت مکزیک باید به مصاف تیم سوم گروه E برود. اما اگر تیم سوم گروه D به جای تیم سوم گروه E صعود کند و تیمهای گروههای F، G، H، I، J، K و L همچنان صعود خود را قطعی کنند، مکزیک در مرحله یکشانزدهم نهایی با تیم گروه H بازی خواهد کرد. همه اینها را متوجه شدید؟ بسیار خوب، حالا بیایید به سراغ بخش مهم داستان برویم.
آمریکا با چه تیمهایی روبرو خواهد شد؟
به دلیل وجود همین فرمولهای پیچیده، پیش از شروع تورنمنت مشخص بود که اگر آمریکا در گروه خود صدرنشین شود، در اولین مرحله حذفی باید به مصاف یکی از تیمهای سوم گروههای B، E، F، I یا J برود؛ چرا که تیمهای همگروه تا مرحله یکچهارم نهایی نمیتوانند دوباره با یکدیگر روبرو شوند.
طبق سیستم ردیابی زنده بیبیسی در عصر روز دوشنبه، آمریکا در حال حاضر باید به مصاف اکوادور از گروه E برود. اکوادور دو بازی انجام داده و پیش از بازی آخر خود در مرحله گروهی مقابل آلمان، یک امتیاز دارد. اکوادور برای ایستادن در رتبه سوم، حداقل به یک تساوی در آن مسابقه نیاز خواهد داشت. با توجه به بازیهای درخشان آلمان در دو دیدار اول، میتوان گفت که اکوادور حریف چندان محتملی برای آمریکا نخواهد بود.
بر اساس پیشبینیهای نشریه اتلتیک، تیم ملی بوسنی و هرزگوین از گروه B با ۵۸ درصد شانس، محتملترین حریف آمریکا در مرحله بعدی است. قطر و سنگال نیز گزینههای بعدی به شمار میروند. قطر هم در گروه B حضور دارد و روز چهارشنبه به مصاف بوسنی و هرزگوین میرود. هر دو تیم از دو بازی قبلی خود یک امتیاز دارند و برنده مسابقه روز چهارشنبه احتمالاً در مرحله یکشانزدهم نهایی حریف آمریکا خواهد شد. البته تساوی بین بوسنی و هرزگوین و قطر میتواند سناریوهای دیگری را برای تعیین رقیب یانکیها فعال کند.
از سوی دیگر، سنگال در بازی افتتاحیه خود به فرانسه باخت و دوشنبه شب نیز به مصاف نروژ رفت. سنگال یکی از بهترین تیمهای آفریقا است و بدون شک، سختترین حریفی است که آمریکا میتواند به طور واقعبینانه در اولین مرحله حذفی با آن روبرو شود.
مراحل حذفی آمریکا در چه زمان و مکانهایی برگزار میشود؟
صدرنشینی آمریکا در گروه D کمک کرد تا زمان و مکان بازیهای این تیم در تمام مراحل حذفی تا پایان تورنمنت مشخص شود. در صورت صعود یانکیها در هر مرحله، تاریخ و محل برگزاری مسابقات آنها به شرح زیر خواهد بود:
مرحله یکشانزدهم نهایی: ۱ جولای در ورزشگاه لویاستادیوم (سانتا کلارا، کالیفرنیا)
مرحله یکهشتم نهایی: ۶ جولای در ورزشگاه لومن فیلد (سیاتل)
مرحله یکچهارم نهایی: ۱۰ جولای در ورزشگاه سوفی (اینگلوود، کالیفرنیا)
مرحله نیمهنهایی: ۱۴ جولای در ورزشگاه ایتیاندتی (آرلینگتون، تگزاس)
فینال: ۱۹ جولای در ورزشگاه متلایف (ایست رادرفورد، نیوجرسی)