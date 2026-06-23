رونمایی توخل از نقشه مدیریت مصدومیت ستاره آرسنال

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال انگلیس روز یکشنبه با بازگشت بوکایو ساکا به تمرینات گروهی در فاکسبورو، ماساچوست، با یک خبر خوشحال‌کننده در خصوص وضعیت آمادگی او روبرو شد. وینگر باشگاه آرسنال یک روز قبل از آن به صورت انفرادی تمرین کرده بود، چرا که کادر پزشکی سه شیرها به دقت وضعیت تاندون آشیل او را زیر نظر داشتند؛ مصدومیتی که در ماه‌های پایانی فصل لیگ برتر انگلیس او را آزار داده بود.

با وجود اینکه ساکا در جریان پیروزی ۴ بر ۲ انگلیس مقابل کرواسی در دالاس تنها ۱۸ دقیقه به عنوان بازیکن تعویضی به میدان رفت، اما در آخرین جلسه تمرینی تیم بسیار سرحال و آماده نشان داد. بازگشت او دست توماس توخل را برای چیدمان ترکیب تیمش در دومین بازی گروه L در ورزشگاه بوستون بازتر می‌کند.

مراقبت‌های ویژه توخل از مروارید سیاهش

توخل تاکید کرد که تیم ملی انگلیس با پیشرفت مسابقات، رویکردی کاملاً حساب‌شده را برای مدیریت وضعیت بدنی ساکا در پیش گرفته است. سرمربی سه شیرها همچنین بر اهمیت مدیریت مشکلات جزئی آمادگی بدنی بازیکنان در طول یک تورنمنت بزرگ تاکید کرد.

«من در بخش فیزیوتراپی حضور ندارم، اما او حتی یک روز از تمرینات را هم از دست نداده است، بنابراین فکر می‌کنم این یک نکته مثبت است. او در طول این چند سال گذشته در مسابقات بسیار زیادی به میدان رفته است. شما می‌توانید ببینید که او یک بازیکن حیاتی برای آرسنال است. او بازیکنی با کیفیت فوق‌العاده بالا است و هم برای آرسنال و هم برای انگلیس، کیفیت را به زمین مسابقه تزریق می‌کند.

من فکر می‌کنم او بازیکن بسیار مهمی است، همان‌طور که همه می‌توانند این موضوع را ببینند. مدیریت مصدومیت‌های جزئی در مراحل ابتدایی یک رقابت، برای مراحل بعدی بسیار حیاتی است. شما به بازیکنان مهمی مثل او نیاز دارید تا در آمادگی کامل باشند و هر زمان که به آن‌ها نیاز شد، به زمین بیایند و کار را درآورند.»

تمرکز انگلیس روی برنامه بلندمدت

کادر فنی و پزشکی انگلیس با یک برنامه فشرده و دقیق برای مدیریت میزان فشار روی ساکا، حفظ آمادگی او را در اولویت قرار داده‌اند تا این بازیکن در مراحل بالاتر تورنمنت در بهترین فرم خود در اختیار تیم باشد. این استراتژی در بازی مقابل کرواسی کاملاً مشهود بود؛ جایی که نونی مادوئکه بازی را در پست وینگر راست آغاز کرد و ساکا تنها زمانی راهی زمین شد که نتیجه مسابقه تا حد زیادی تضمین شده بود. بر اساس گزارش‌ها، توخل انتظار ندارد که این ستاره ۲۴ ساله تا پیش از آخرین بازی مرحله گروهی انگلیس مقابل پاناما در ۲۷ ژوئن، شرایط حضور فیکس و کامل در زمین را داشته باشد.

سه شیرها روی ستاره آرسنال ریسک نمی‌کنند

انگلیس در دیدار بعدی خود به مصاف غنا خواهد رفت و سپس برای برگزاری آخرین بازی خود در مرحله گروهی گروه L راهی نیوجرسی می‌شود. شاگردان توخل با کسب ۳ امتیاز بازی اول، اکنون در موقعیت بسیار خوبی قرار دارند تا بدون ریسک غیرضروری، وضعیت بازیکنان کلیدی خود را مدیریت کنند. تمرکز فعلی روی این است که روند بهبودی ساکا همچنان ادامه داشته باشد. اگر ریکاوری او طبق برنامه پیش برود، انگلیسی‌ها امیدوارند که او برای ایفای نقشی کلیدی در مراحل حذفی و بازی‌های حساس اواخر تورنمنت، به آمادگی ۱۰۰ درصدی برسد.

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