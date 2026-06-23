جام جهانی ۲۰۲۶؛
اردن 1 - 2 الجزایر ؛ امیدها برای صعود با کامبک زنده ماند
جدال تیمهای ملی الجزایر و اردن در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی 2026 با برتری نماینده آفریقا پایان یافت.
به گزارش ایلنا، تیمهای ملی فوتبال اردن و الجزایر در دومین دیدار خود در گروه J جام جهانی 2026، از ساعت 06:30 امروز (سهشنبه) در ورزشگاه «لیوایز» سانفرانسیسکو به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با نتیجه 2 بر یک به نفع الجزایر خاتمه یافت.
در نیمه نخست، الجزایر مالکیت بیشتری بر توپ و میدان داشت، اما این اردن بود که در دقیقه 35 به گل برتری رسید. این گل روی اشتباه مدافع الجزایر در تغییر جهت بازی به ثمر رسید؛ جایی که بازیکنان اردن با هوشیاری توپ را در اختیار گرفتند و پس از ارسال پاس رو به عقب «مهند طاها» در داخل محوطه جریمه، ضربه نخست «موسی التماری» به شکل ناقص زده شد، اما «نزار الرشدان» با حضور بهموقع و شوتی بیرون پا توپ را وارد دروازه کرد تا اردن پیش بیفتد.
الجزایر نیمه دوم را به هدف جبران نتیجه آغاز کرد و موفق شد در دقیقه 69 توسط بنبوعلی به گل تساوی برسد، گلی که از روی یک ضربه کرنر و با ضربه سر به ثمر رسید. در ادامه نماینده آفریقا به فشار خود به حریف ادامه داد و در دقیقه 82 روی یک ضربه کرنر دیگر توسط قویری به گل دوم و برتری خود رسیدند.
الجزایر با این برد 3 امتیازی شد و در رده سوم این گروه پس از آرژانتین 6 امتیازی و اتریش 3 امتیازی قرار گرفت.
قضاوت این دیدار بر عهده اسلاوکو وینچیچ، داور اهل اسلوونی بود.