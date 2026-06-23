لوکا مودریچ در دومین دهه حضور در تیم ملی: به دنبال صعود
لوکا مودریچ، کاپیتان تیم ملی کرواسی، در آستانه برگزاری دویستامین بازی ملی خود قرار دارد. او در این مدت، مسیری شگفتانگیز را طی کرده و به یکی از بزرگترین ستارههای تاریخ فوتبال تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، مودریچ در تاریخ ۱ مارس ۲۰۰۶ در اولین بازی خود با پیراهن تیم ملی کرواسی مقابل آرژانتین در سوئیس، استعداد خود را به نمایش گذاشت. در آن دیدار دوستانه که با نتیجه ۳-۲ به پایان رسید، او تنها ۲۰ سال داشت و به عنوان یکی از بازیکنان جوان تیم در میانه میدان بازی کرد.
در این بازی، مودریچ با شماره ۱۴ و در کنار نیکو کواچ، کاپیتان وقت تیم، به میدان رفت و به سرعت توانست توجهها را جلب کند. یکی از همتیمیهای او، یرکو لکو، درباره عملکردش گفت: «لوکا به گونهای بازی کرد که گویی تجربه چندین بازی ملی را دارد. او ترکیبی از تکنیک و سادگی را به نمایش گذاشت و به خوبی احترام به بازی را حفظ کرد.»
عملکرد مودریچ در آن دیدار مورد تحسین رسانهها نیز قرار گرفت. رسانههای کرواسی او را به عنوان بهترین بازیکن نیمه اول معرفی کردند و به تواناییهایش در ایجاد موقعیتهای گلزنی اشاره کردند. این بازی، آغاز مسیری بود که او را به یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال تبدیل کرد و در طول دوران حرفهایاش، در ۱۰ تورنمنت بزرگ شرکت کرد.
اکنون، در آستانه دویستمین بازی ملیاش، مودریچ به یکی از چهار بازیکن تاریخ تبدیل شده که به این رکورد دست یافتهاند. او با ۴۰ سال سن، همچنان در اوج خود قرار دارد و به عنوان یک الگو برای نسلهای آینده شناخته میشود.