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ستاره غنا قصد خداحافظی از فوتبال داشت

ستاره غنا قصد خداحافظی از فوتبال داشت
کد خبر : 1803259
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آنتوان سمینیو، ستاره گران قیمت غنا، پس از یک سال دوری از فوتبال در نوجوانی، حالا به اوج خود رسیده و در جام جهانی ۲۰۲۶ به میدان می‌رود. او که در لندن به دنیا آمده، با پشت سر گذاشتن چالش‌های فراوان، به موفقیت‌های بزرگی دست یافته است.

به گزارش ایلنا، سمینیو که در محله چلسی لندن متولد شده، در سال‌های نوجوانی با ناامیدی از دنیای حرفه‌ای فوتبال مواجه شد و حتی تصمیم به ترک این ورزش گرفت. اما با حمایت خانواده و به ویژه عمویش، دوباره به میدان برگشت و این بار در آکادمی بریستول شروع به کار کرد.

این بازیکن جوان پس از تجربه‌های موفق در لیگ‌های پایین‌تر انگلیس، در سن ۲۳ سالگی به لیگ برتر پیوست و در ژانویه ۲۰۲۳ به بورنموث ملحق شد. او با عملکرد درخشان خود در این تیم، به یکی از بازیکنان کلیدی تبدیل شد و در ماه فوریه به عنوان بهترین بازیکن لیگ برتر انتخاب شد.

سمینیو که به خاطر استعدادش در فوتبال و توانایی‌هایش در زمین بازی مورد توجه قرار گرفته، به تیم ملی غنا پیوسته و در جام جهانی ۲۰۲۲ و همچنین در رقابت‌های قاره‌ای حضور داشته است. حالا او با امید به درخشش در جام جهانی ۲۰۲۶، به آمریکا سفر کرده و در انتظار بازی با تیم ملی انگلیس است.

این بازیکن که به خاطر توانایی‌هایش در دو پایش و سرعتش در زمین شناخته می‌شود، به عنوان یکی از امیدهای بزرگ فوتبال غنا در این مسابقات به شمار می‌رود.

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