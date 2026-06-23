ستاره غنا قصد خداحافظی از فوتبال داشت

به گزارش ایلنا، سمینیو که در محله چلسی لندن متولد شده، در سال‌های نوجوانی با ناامیدی از دنیای حرفه‌ای فوتبال مواجه شد و حتی تصمیم به ترک این ورزش گرفت. اما با حمایت خانواده و به ویژه عمویش، دوباره به میدان برگشت و این بار در آکادمی بریستول شروع به کار کرد.

این بازیکن جوان پس از تجربه‌های موفق در لیگ‌های پایین‌تر انگلیس، در سن ۲۳ سالگی به لیگ برتر پیوست و در ژانویه ۲۰۲۳ به بورنموث ملحق شد. او با عملکرد درخشان خود در این تیم، به یکی از بازیکنان کلیدی تبدیل شد و در ماه فوریه به عنوان بهترین بازیکن لیگ برتر انتخاب شد.

سمینیو که به خاطر استعدادش در فوتبال و توانایی‌هایش در زمین بازی مورد توجه قرار گرفته، به تیم ملی غنا پیوسته و در جام جهانی ۲۰۲۲ و همچنین در رقابت‌های قاره‌ای حضور داشته است. حالا او با امید به درخشش در جام جهانی ۲۰۲۶، به آمریکا سفر کرده و در انتظار بازی با تیم ملی انگلیس است.

این بازیکن که به خاطر توانایی‌هایش در دو پایش و سرعتش در زمین شناخته می‌شود، به عنوان یکی از امیدهای بزرگ فوتبال غنا در این مسابقات به شمار می‌رود.

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