ششمین دبل گل امباپه در تاریخ جام جهانی

به گزارش ایلنا، امباپه با این عملکرد در جام جهانی به رکورد میروسلاو کلوزه نزدیک شد و تیم ملی فرانسه را به مرحله یک‌هشتم نهایی این رقابت‌ها رساند. او در دیدار نخست مقابل سنگال نیز دو گل به ثمر رسانده بود و حالا با این شش گل، به یکی از بهترین گلزنان تاریخ جام جهانی تبدیل شده است.

در جام جهانی ۲۰۲۲، امباپه در فینال برابر آرژانتین در شرایطی که تیمش در آستانه شکست قرار داشت، در عرض دو دقیقه دو گل به ثمر رساند و در نهایت با یک هت‌تریک، عملکردی تاریخی از خود به نمایش گذاشت. او همچنین در مرحله یک‌هشتم نهایی برابر لهستان دو گل دیگر به ثمر رساند و در مرحله گروهی نیز با گل‌های خود به پیروزی‌های تیمش کمک کرد.

امباپه در اولین حضور خود در جام جهانی در سال ۲۰۱۸ نیز در بازی برابر آرژانتین در مرحله یک‌چهارم نهایی، دو گل زد و نقش کلیدی در صعود تیمش ایفا کرد. این بازیکن جوان با این عملکردها، نام خود را به عنوان یکی از بهترین گلزنان تاریخ جام جهانی ثبت کرده است.

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