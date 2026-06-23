مسی، بزرگترین گلزن تاریخ جامهای جهانی
لیونل مسی با ثبت رکورد ۱۸ گل در جامهای جهانی، به عنوان بزرگترین گلزن تاریخ این مسابقات شناخته شد. این رکورد که از سال ۱۹۳۰ در دست ۱۲ بازیکن از شش ملیت مختلف بوده، حالا به نام ستاره آرژانتینی ثبت شده است.
به گزارش ایلنا، تاریخ رکورد گلزنی در جامهای جهانی با اولین گل این مسابقات آغاز شد که توسط لوکیان لوران، بازیکن فرانسوی، در سال ۱۹۳۰ به ثمر رسید. این گل در بازی فرانسه و مکزیک به ثبت رسید و لوران به مدت یک ساعت و نیم رکورددار گلزنی بود تا اینکه همتیمیاش، آندره ماشینوت، دو گل در همان بازی زد و رکورد را از آن خود کرد.
در ادامه، در همان جام، برت پاتناود از آمریکا با چهار گل رکورد را شکست، اما در نهایت گیلرمو استابیله از آرژانتین با هشت گل به عنوان آقای گل آن دوره شناخته شد. مسی با ۱۸ گل، رکورد گلزنی در جامهای جهانی را به طرز چشمگیری افزایش داد و در دو بازی ابتدایی جام ۲۰۲۶، سه گل در برابر الجزایر و دو گل دیگر در برابر اتریش به ثمر رساند.
رکوردهای گلزنی در تاریخ جامهای جهانی به شرح زیر است:
- ۱ گل: لوکیان لوران (فرانسه، ۱۹۳۰)
- ۲ گل: آندره ماشینوت (فرانسه، ۱۹۳۰)
- ۴ گل: برت پاتناود (آمریکا، ۱۹۳۰)
- ۸ گل: گیلرمو استابیله (آرژانتین، ۱۹۳۰)
- ۸ گل: لئونیداس دا سیلوا (برزیل، ۱۹۳۸)
- ۹ گل: آدمیر مِنهز (برزیل، ۱۹۵۰)
- ۱۱ گل: ساندور کوکیش (مجارستان، ۱۹۵۴)
- ۱۳ گل: جاست فونتین (فرانسه، ۱۹۵۸)
- ۱۴ گل: گرد مولر (آلمان، ۱۹۷۴)
- ۱۵ گل: رونالدو (برزیل، ۲۰۰۶)
- ۱۶ گل: میروسلاو کلوزه (آلمان، ۲۰۱۴)
- ۱۸ گل: لیونل مسی (آرژانتین، ۲۰۲۶)
مسی با این رکورد جدید، نام خود را در تاریخ فوتبال جاودانه کرد و به عنوان یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ شناخته میشود.