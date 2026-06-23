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انتقادها از زیدان در جام جهانی

انتقادها از زیدان در جام جهانی
کد خبر : 1803250
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در ادامه رقابت‌های جام جهانی، زیدان، دروازه‌بان تیم ملی الجزایر، بار دیگر تحت فشار انتقادات قرار گرفت. او در بازی مقابل اردن، گل اول را دریافت کرد و این موضوع باعث شد تا کاربران اینترنت به شدت از او انتقاد کنند.

به گزارش ایلنا، زیدان که در این مسابقه به عنوان دروازه‌بان اصلی الجزایر به میدان رفته بود، در دقیقه ۳۵ بازی نتوانست شوت نزار الرشدان را مهار کند و گل اول اردن را پذیرفت. این گل در حالی به ثمر رسید که زیدان به توپ رسید، اما نتوانست مانع از باز شدن دروازه‌اش شود.

انتقادات به عملکرد زیدان به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و او به یکی از موضوعات داغ شب در فضای مجازی تبدیل شد. کاربران با اشاره به انتظارات بالا از پسر زیدان، به شدت به او انتقاد کردند و این موضوع به یکی از بحث‌های اصلی در رسانه‌های اجتماعی تبدیل شد.

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