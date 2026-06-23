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هانسی فلیک مرد پشت پرده پاناما علیه کرواسی

هانسی فلیک مرد پشت پرده پاناما علیه کرواسی
کد خبر : 1803246
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پاناما در جام جهانی با فلسفه بارسلونا و هدایت گلیلم اسکریو به دنبال خلق شگفتی است. این تحلیل‌گر عملکرد که بخشی از کادر فنی هانسی فلیک است، در تلاش است تا به تیم ملی پاناما کمک کند تا تاریخ‌سازی کند.

به گزارش ایلنا، گلیلم اسکریو با مجوز باشگاه بارسلونا در این جام جهانی به عنوان تحلیل‌گر ویدئویی و داده‌ها در کنار توماس کریستنسن، سرمربی پاناما فعالیت می‌کند. این تیم در تلاش است تا در دیدار مقابل کرواسی، نخستین امتیاز خود را در تاریخ جام جهانی کسب کند.

پاناما که در دومین حضور خود در جام جهانی قرار دارد، در بازی اول خود برابر غنا با نتیجه ۲-۱ شکست خورد، اما نمایش قابل قبولی از خود به نمایش گذاشت. اسکریو که چهار سال است با فدراسیون پاناما همکاری می‌کند، در گذشته نیز با تیم ملی زنان این کشور همکاری داشته است.

اورلاندو موسکر، دروازه‌بان پاناما، درباره اسکریو گفت: «گلیلم بسیار خوب است و به ما در روند پیشرفت کمک کرده است.» توماس کریستنسن نیز به اهمیت حضور اسکریو اشاره کرد و گفت: «ما همیشه او را در نظر داشتیم و خوشحالیم که او به ما پیوسته است.»

کریستنسن، که خود سابقه بازی در بارسلونا را دارد، به سیستم بازی مورد علاقه‌اش که از فلسفه یوهان کرایف الهام گرفته، اشاره کرد و گفت: «ما می‌خواهیم همیشه مالکیت توپ را در دست داشته باشیم.»

پاناما در تلاش است تا با استفاده از این فلسفه و کمک‌های اسکریو، در مقابل تیم‌های بزرگ مانند کرواسی، موفقیت‌های بیشتری کسب کند.

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