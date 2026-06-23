وضعیت صدرنشینی فرانسه - نروژ در تقابل امباپه مقابل هالند

به گزارش ایلنا، هر دو تیم با ۶ امتیاز در صدر جدول قرار دارند و در حالی که پیروز این دیدار به عنوان تیم اول گروه شناخته خواهد شد، احتمال تساوی نیز وجود دارد که در این صورت هر دو تیم با ۷ امتیاز به کار خود ادامه خواهند داد. در این حالت، تفاضل گل تعیین‌کننده خواهد بود و در حال حاضر فرانسه با تفاضل گل +۵ در مقابل +۴ نروژ در وضعیت بهتری قرار دارد.

این نکته می‌تواند برای نروژی‌ها ناامیدکننده باشد، چرا که اگر آن‌ها در دقایق پایانی گل دوم اسماعیلا ساره را دریافت نمی‌کردند، خود نیز تفاضل گل +۵ را داشتند. در این صورت، مقایسه گل‌های زده در مسابقات، به نفع نروژ (۶ گل زده در مقابل ۵ گل فرانسه) می‌شد.

در شرایطی که نروژ با نتیجه ۳-۱ از سنگال پیش بود، فرانسه برای صدرنشینی نیاز به پیروزی داشت، اما با نتیجه ۳-۲، تنها کافی است که از نروژ شکست نخورد تا جایگاه خود را حفظ کند.

این وضعیت به نظر نمی‌رسد که برای ارلینگ هالند، مهاجم نروژی، نگرانی خاصی ایجاد کند. او در مصاحبه‌ای با شبکه خبری آمریکایی گفت: «صادقانه بگویم، چندان به این بازی اهمیت نمی‌دهم. آن‌ها احتمالاً ما را شکست خواهند داد و احتمالاً قهرمان مسابقات خواهند شد.» این اظهار نظر نشان‌دهنده آرامش او در آستانه این دیدار حساس است.

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