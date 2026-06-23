بعد از درخشش مسی: افزایش شانس قهرمانی آرژانتین
آرژانتین با درخشش کاپیتان خود، لیونل مسی، و زدن دو گل به اتریش، به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد و شانسهای خود برای قهرمانی را افزایش داد.
به گزارش ایلنا، با پیروزی ۲-۰ آرژانتین برابر اتریش، شانس این تیم برای قهرمانی در جام جهانی به ۱۴.۲ درصد افزایش یافته است. این پیروزی نه تنها آرژانتین را در صدر گروه J قرار داد، بلکه نشاندهنده قدرت این تیم در رقابتهای جهانی است.
مدل پیشبینی کننده آرژانتین را به عنوان دومین تیم مورد علاقه برای قهرمانی معرفی کرده است، در حالی که انگلیس با ۱۵.۲ درصد در صدر قرار دارد. این به این معناست که از هر ۱۰۰ هزار شبیهسازی، در ۱۴۲۰۰ مورد آرژانتین قهرمان میشود. با این حال، در بیش از ۸۰ درصد شبیهسازیها، این تیم موفق به کسب عنوان قهرمانی نمیشود.
آرژانتین پیش از این با پیروزیهای خود در برابر الجزایر و اتریش، به تدریج شانسهای خود را افزایش داده و اکنون با ۱۰۰ درصد شانس صعود به مرحله بعدی، در موقعیت خوبی قرار دارد. در این گروه، اتریش و الجزایر نیز شانسهای خوبی برای صعود دارند، در حالی که اردن تقریباً حذف شده است.
پیشبینیها نشان میدهد که آرژانتین در مسیر خود ممکن است با تیمهایی مانند کاپورد، پاراگوئه و کلمبیا روبرو شود. در مرحله نیمهنهایی، این تیم ممکن است با انگلیس مواجه شود که در این حالت، انگلیس با اندکی برتری پیشبینی شده است.