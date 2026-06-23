ترکیب احتمالی کرواسی در جنگ بقا برابر پاناما

به گزارش ایلنا، پاناما در اولین بازی خود در این جام جهانی با نتیجه ۱-۰ مقابل غنا شکست خورد. این نتیجه ناامیدی بزرگی برای پاناما به همراه داشت، چرا که این تیم در طول بازی مالکیت بیشتری داشت و شوت‌های بیشتری به سمت دروازه زد، اما گل غنایی‌ها در دقیقه ۴۹ بازی به ثبت رسید. پاناما در اولین حضور خود در جام جهانی ۲۰۱۸ نیز سه بازی را باخت و هنوز موفق به کسب امتیاز نشده است.

کرواسی نیز در اولین بازی خود با نتیجه ۴-۲ مقابل انگلیس شکست خورد. این تیم در نیمه اول دو بار موفق به جبران گل‌های خورده شد، اما در نیمه دوم نتوانست از حملات انگلیسی‌ها جلوگیری کند. لوکا مودریچ، ستاره کرواسی، در این جام جهانی نتوانسته عملکرد خوبی داشته باشد و اگر در این بازی به میدان برود، به رکورد ۲۰۰ بازی ملی خواهد رسید.

تیم پاناما تحت هدایت توماس کریستنسن، بار دیگر بدون آدالبرتو "کوکو" کاراسکیلا به میدان می‌رود. این بازیکن به دلیل مصدومیت در بازی‌های قبلی غایب بوده است. ترکیب احتمالی پاناما شامل: موسکره، بلکمن، کوردوبا و جیوانی راموس؛ موریلو، کریستین مارتینز، آندرده و بارسنس؛ هاروی، پومه رودریگز و واترمن خواهد بود.

از سوی دیگر، انتظار می‌رود که کرواسی تغییراتی در ترکیب خود داشته باشد. زلاتکو دالیچ، سرمربی این تیم، ممکن است از سیستم سه مدافع استفاده نکند و ماتئو کواچیچ که در بازی مقابل انگلیس عملکرد خوبی داشت، به احتمال زیاد در ترکیب اصلی قرار خواهد گرفت. ترکیب احتمالی کرواسی شامل: لیواکویچ، استانیسیچ، سوتالو، کالتا-کار و گاواردیول؛ کواچیچ، مودریچ، سوچیچ و باتورینا؛ پریشیچ و موسا خواهد بود.

داور این دیدار پیر آچو از گابن است و کرواسی در صورت شگفتی حریف در این جدال، در خطر حذف از جام قرار خواهد گرفت.

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