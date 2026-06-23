واکنش امباپه به رقابت با لیونل مسی برای آقای گلی

به گزارش ایلنا، امباپه در ابتدا درباره وقفه شکل گرفته در بازی مقابل عراق گفت: «این یک شب بسیار طولانی بود. ما زمان زیادی را اینجا گذراندیم و از نظر روحی بسیار سخت بود. باید تمرکز خود را حفظ می‌کردیم. اما بازیکنان و کادر فنی کار بزرگی انجام دادند و از عملکرد خود راضی هستیم.»

او در ادامه افزود: «در مورد تعداد گل‌هایی که باید بزنم تا بهترین گلزن این جام جهانی شوم، نمی‌دانم. برای من مهم است که یک چارچوب جمعی داشته باشیم تا از توانایی‌های خود مطمئن باشیم. من همیشه در جام جهانی گل زده‌ام و این چیزی نیست که نگرانش باشم. مهم‌تر از همه، می‌خواهم به عنوان یک تیم پیشرفت کنیم.»

امباپه همچنین درباره مسی گفت: «هیچ رقابتی بین ما وجود ندارد. لیو همیشه گل زده و خواهد زد. من به آنچه او انجام می‌دهد نگاه نمی‌کنم، بلکه فقط به تیم خودم توجه دارم. وقتی گل می‌زنید، به این دایره نزدیک‌تر می‌شوید، اما برای من مهم‌تر است که پیشرفت تیمی را ببینم.»

در پایان، او به اهمیت اوسمان دمبله اشاره کرد و گفت: «او در این بازی مهم بود و ما می‌خواستیم به او کمک کنیم تا گل بزند. داشتن بازیکنی مثل او که خاص و منحصر به فرد است، برای ما بسیار مفید خواهد بود.»

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