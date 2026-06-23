خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جام جهانی ۲۰۲۶؛

هالند بهترین بازیکن دیدار نروژ و سنگال شد

هالند بهترین بازیکن دیدار نروژ و سنگال شد
کد خبر : 1803217
لینک کوتاه کپی شد.

در پایان دیدار تیم‌های ملی نروژ و سنگال، مهاجم وایکینگ‌ها به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال نروژ و سنگال از ساعت 03:30 امداد امروز (سه‌شنبه) در دومین دیدار گروه I جام جهانی 2026 در ورزشگاه «مت‌لایف نیوجرسی به مصاف یکدیگر رفتند که این مسابقه با برتری 3 بر 2 نروژ به پایان رسید.

در پایان این دیدار، ارلینگ هالند، مهاجم تیم ملی نروژ و زننده دو گل وایکینگ‌ها همانند دیدار نخست این تیم به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

هالند با دبل در این مسابقه، تعداد گل‌های خود در جام جهانی 2026 را به چهار رساند و در کنار کیلیان امباپه قرار گرفت. در حال حاضر لیونل مسی با پنج گل در صدر جدول گلزنان این رقابت‌ها قرار دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی