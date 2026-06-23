هالند بهترین بازیکن دیدار نروژ و سنگال شد

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال نروژ و سنگال از ساعت 03:30 امداد امروز (سه‌شنبه) در دومین دیدار گروه I جام جهانی 2026 در ورزشگاه «مت‌لایف نیوجرسی به مصاف یکدیگر رفتند که این مسابقه با برتری 3 بر 2 نروژ به پایان رسید.

در پایان این دیدار، ارلینگ هالند، مهاجم تیم ملی نروژ و زننده دو گل وایکینگ‌ها همانند دیدار نخست این تیم به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

هالند با دبل در این مسابقه، تعداد گل‌های خود در جام جهانی 2026 را به چهار رساند و در کنار کیلیان امباپه قرار گرفت. در حال حاضر لیونل مسی با پنج گل در صدر جدول گلزنان این رقابت‌ها قرار دارد.

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