به گزارش ایلنا، هارت که در دو دوره جام جهانی به عنوان دروازه‌بان انگلستان حضور داشته، معتقد است که دروازه‌بانان در تشخیص پرواز توپ دچار مشکل هستند. او این نظریه را پس از مشاهده عملکرد نامناسب دروازه‌بانان در بازی‌های اخیر مطرح کرده است.

این کارشناس فوتبال به شوت‌های دور از محوطه جریمه اشاره کرد که دروازه‌بانان نتوانسته‌اند به درستی آنها را مهار کنند. او به شوت‌های لیونل مسی و کیلیان امباپه اشاره کرد که دروازه‌بانان نتوانستند به خوبی واکنش نشان دهند. هارت گفت: «من این گل‌ها را در جام جهانی بسیار زیاد می‌بینم و به نظر می‌رسد که مشکلی در توپ وجود دارد.»

وی همچنین به شوت امباپه در بازی مقابل عراق اشاره کرد و افزود: «دروازه‌بانان در مهار شوت‌هایی که بدون چرخش زده می‌شوند، به ویژه در ارتفاع شانه، دچار مشکل هستند. این توپ‌ها به سرعت به آنها می‌رسند و آنها نمی‌توانند به موقع واکنش نشان دهند.»

با وجود نظریه هارت، هیچ یک از دروازه‌بانان حاضر در جام جهانی به طور علنی نگرانی خود را درباره پرواز توپ‌ها ابراز نکرده‌اند. هارت همچنین به یادآوری مشکلات دروازه‌بانان در جام جهانی ۲۰۱۰ اشاره کرد که توپ جابولانی باعث سردرگمی آنها شد.

توپ آدیداس تریوندا که به رنگ‌های سفید، قرمز، آبی و سبز طراحی شده، نماد کشورهای میزبان یعنی ایالات متحده، کانادا و مکزیک است و به گفته طراحان، دارای ثبات پروازی بهینه است.

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