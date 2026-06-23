امباپه در تعقیب لیونل مسی

به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه، ستاره جوان فرانسه، با دبل خود در بازی مقابل عراق در فیلادلفیا، به عدد ۱۶ گل رسید و تنها ۲ گل کمتر از مسی دارد. این در حالی است که جام جهانی ۲۰۲۶ هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و فرانسه به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود کرده است.

امباپه در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ۴ گل (در ۷ بازی) و در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر ۸ گل (در ۷ بازی) به ثمر رسانده و حالا در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز ۴ گل در ۲ بازی زده است. آخرین گل او در دقیقه ۵۴ بازی با عراق به ثمر رسید، پس از آنکه بازی به دلیل خطر طوفان الکتریکی به مدت ۲ ساعت متوقف شده بود. اوسان دمبله با یک اشتباه بزرگ از سوی عراق، گل اول را در دقیقه ۱۴ به امباپه پاس داد.

اولین گل امباپه در یک تورنمنت جهانی به تاریخ ۲۱ ژوئن ۲۰۱۸ برمی‌گردد، زمانی که او در بازی مقابل پرو در یکتارینبورگ، با گلزنی در دقیقه ۳۴، به جوان‌ترین گلزن تاریخ تیم ملی فرانسه در یک تورنمنت بین‌المللی تبدیل شد. او همچنین با این گل، فرانسه را به مرحله یک‌هشتم نهایی رساند.

دبل امباپه در فینال جام جهانی ۲۰۲۲ مقابل آرژانتین، اگرچه او را به عنوان یکی از ستاره‌های آن بازی معرفی کرد، اما نتوانست مانع از شکست فرانسه در ضربات پنالتی شود. حالا مسی با ۱۸ گل در صدر قرار دارد و امباپه با ۱۶ گل در تعقیب اوست.

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