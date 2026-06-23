بسته عجیب تنباکوی ناس در کمد مایکل اولیسه! (عکس)
مایکل اولیسه، ستاره جوان فوتبال فرانسه، در حاشیه جام جهانی با یک حاشیه جالب توجه مواجه شده است. در حالی که او به آمادهسازی برای بازی فرانسه و سنگال مشغول بود، یک بسته تنباکوی عجیب در کمدش دیده شد.
به گزارش ایلنا، در روزهای اخیر تصاویری از کمد الیسی منتشر شده که در کنار لباس و لوازم ورزشیاش، یک بسته گرد تنباکوی «اسنوس» قرار دارد. این محصول که به شکل کیسههای کوچک حاوی تنباکوی مرطوب است، به دلیل اعتیادآور بودنش در کشورهای شمالی محبوبیت زیادی پیدا کرده و به سرعت در حال گسترش است. پزشکان هشدار میدهند که با وجود اینکه این نوع تنباکو بدون دود است، اما همچنان برای سلامت مضر است.
تحقیقات نشان میدهد که مصرف اسنوس میتواند به شدت به سلامت دهان و سیستم قلبی عروقی آسیب برساند. ترکیبات این محصول شامل تنباکوی ریز شده و مخلوطی از آب و نمک است که باعث تسهیل جذب و آزادسازی نیکوتین میشود. همچنین، نیتروزامینهای موجود در اسنوس حاوی مواد سرطانزا هستند که خطر ابتلا به سرطان دهان و پانکراس را افزایش میدهند.
اولیسه پیش از این نیز در دوران حضورش در کریستال پالاس با بستهای از اسنوس دیده شده بود.