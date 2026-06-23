به گزارش ایلنا، در روزی که تیم ملی آرژانتین به مصاف تیم ملی الجزایر رفت، رکورد جدیدی ثبت شد. در آن روز، چهار مسابقه برگزار شد که تمامی آنها با حضور تماشاگران پر شد و مجموعاً ۲۸۱.۲۲۳ نفر در استادیوم‌ها حضور داشتند که این رقم رکورد جدیدی برای بیشترین تعداد تماشاگر در یک روز از تاریخ جام جهانی به شمار می‌رود.

در حال حاضر و با نزدیک شدن به پایان مرحله گروهی، مسابقاتی که بیشترین تعداد تماشاگر را به خود جذب کرده‌اند، به شرح زیر هستند:

در صدر این جدول، دو مسابقه به طور مشترک قرار دارند: مسابقه افتتاحیه بین مکزیک و آفریقای جنوبی و همچنین دیدار ازبکستان و کلمبیا که هر دو در استادیوم آزتکا در مکزیکوسیتی برگزار شدند و با حضور ۸۰.۸۲۴ تماشاگر به پایان رسیدند.

در رده سوم، مسابقه‌ای که انتظار زیادی از آن می‌رفت، بین برزیل و مراکش بود که در استادیوم مت لایف نیویورک-نیوجرسی با حضور ۸۰.۶۶۳ تماشاگر به تساوی ۱-۱ انجامید.

همچنین، دیدار فرانسه و سنگال نیز با ۸۰.۵۴۵ تماشاگر در مت لایف برگزار شد که در این بازی کیلیان امباپه دو گل از سه گل فرانسه را به ثمر رساند.

تیم ملی آرژانتین در حال حاضر در رده‌های بالای این جدول قرار ندارد، اما در اولین بازی خود در استادیوم آرورهید کانزاس سیتی، ۶۹.۰۴۵ تماشاگر برای دیدن بازی این تیم مقابل الجزایر حضور داشتند. در دومین بازی این تیم مقابل اتریش در دالاس، تعداد تماشاگران به ۷۰.۶۴۹ نفر افزایش یافت.

در نهایت، کمترین تعداد تماشاگر در جام جهانی ۲۰۲۶ به دیدار بین کانادا و بوسنی و هرزگوین اختصاص دارد که در استادیوم بی‌ام‌او فیلد تورنتو برگزار شد و تنها ۴۳.۰۰۲ نفر این بازی را تماشا کردند.

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