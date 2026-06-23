سکوت سوارز در جام جهانی شکسته شد
مهاجم بزرگ اوروگوئه، لوئیس سوارز، در پی تساوی ۲-۲ تیمش با کاپورد، احساسات خود را درباره وضعیت کنونی تیم ملی کشورش بیان کرد. این نتیجه کار اوروگوئه را در جام جهانی به شدت دشوار کرده است.
به گزارش ایلنا، سوارز که به عنوان بهترین گلزن تاریخ تیم ملی اوروگوئه شناخته میشود، در یک رویداد فدراسیون جهانی فوتبال در ایالات متحده، به ابراز احساسات خود پرداخت. او گفت: «احساس ناتوانی میکنم زیرا نمیتوانم کاری انجام دهم. شما به عنوان یک بازیکن، خواهان کمک به تیم هستید، اما در عین حال از آنچه که باید با آن روبرو شوم لذت میبرم. دیدن فرزندانم که رنج میکشند، سخت است، اما این نقش من است.»
سوارز همچنین به وضعیت تیم و کار مارسلو بیلسا اشاره کرد و افزود: «هر مربی روش خاص خود را برای مدیریت این شرایط دارد. ما باید این قدرت را نشان دهیم و امیدوارم مربی تصمیم درستی بگیرد تا اوروگوئه بتواند در بازی بعدی خود عملکرد خوبی داشته باشد.»
این مهاجم که در بازی با کاپورد مورد احترام قرار گرفت، به خاطر یک گل از سوی همتیمیاش، ماکسی آراخو، احساساتی شد و گفت: «این موضوع مرا بسیار تحت تأثیر قرار داد زیرا انتظارش را نداشتم. رابطه خوبی با ماکسی دارم و این نشاندهنده محبت و احترام گروه به من است.»
سوارز در چهار دوره جام جهانی شرکت کرده و با ۷ گل در ۱۶ بازی، به عنوان بزرگترین گلزن تاریخ اوروگوئه شناخته میشود. او در حالی که به تازگی از تیم ملی کنارهگیری کرده، همچنان به حمایت از همتیمیهایش ادامه میدهد.