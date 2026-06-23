به گزارش ایلنا، خورخه ورا، خبرنگار شبکه ABC پاراگوئه که به «چیپی» معروف است، به دلیل توهین به داور و فدراسیون جهانی فوتبال در حین بازی پاراگوئه و ترکیه، از حضور در این رقابت‌ها محروم شد. او در واکنش به اخراج میگل آلمیرون، بازیکن تیم ملی پاراگوئه، به داور بازی، ایوان بارتون، توهین کرد و او را «دزد» و «فرزند نامشروع» خطاب کرد. این اخراج بعد از قانون جدید فیفا در خصوص گرفتن جلوی دهان در تنش بین بازیکنان شکل گرفت که اولین بار در جام جهانی و توسط ایوان بارتون رقم خورد و با کارت قرمز مواجه شد.

این خبرنگار در اظهاراتش گفت: «فدراسیون جهانی فوتبال، فوتبال را نابود کرده است. شما یک بازیکن را به خاطر چیزی که هیچ ارتباطی ندارد، از ما می‌گیرید. این یک شرم است.» پس از این اظهارات، ورا به سرعت از گفته‌هایش عذرخواهی کرد، اما این عذرخواهی کافی نبود و او از حضور در تمامی استادیوم‌ها در طول مسابقات محروم شد.

شبکه ABC نیز اعلام کرد که ورا از تمامی برنامه‌های مربوط به پوشش جام جهانی کنار گذاشته شده است. در بیانیه این رسانه آمده است: «ما معتقدیم که لغو اعتبار او یک مجازات بسیار شدید و نامتناسب برای یک خطای اولیه است که به سرعت مورد پذیرش قرار گرفت و عذرخواهی رسمی نیز ارائه شد.»

ورا در پی این حادثه، در پیامی به مخاطبانش عذرخواهی کرد و گفت: «من در این حرفه با عشق و تعهد کار کرده‌ام و این خطا را می‌پذیرم. امیدوارم از این تجربه درس بگیرم و در آینده بهتر عمل کنم.»

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