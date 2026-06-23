به گزارش ایلنا، در روز دوم مرحله گروهی، مکزیک، ایالات متحده، آلمان، آرژانتین، مصر، اسپانیا، کانادا، سوئیس، برزیل، مراکش، هلند، ژاپن، انگلیس، نروژ و فرانسه به دور بعدی راه یافته‌اند. سه تیم اول به‌طور قطع جایگاه نخست گروه خود را نیز به دست آورده‌اند. سایر تیم‌ها نیز در صورت کسب پیروزی‌های بیشتر می‌توانند به جمع صعودکنندگان بپیوندند و همچنین قانون صعود بهترین تیم‌های سوم به مرحله بعدی، شانس را برای بسیاری از کشورها در آخرین بازی‌های گروهی فراهم کرده است.

تونس که به شدت از ژاپن شکست خورد و نتیجه ۴-۰ را تجربه کرد، به جمع تیم‌های حذف‌شده پیوست و به همراه هایتی و ترکیه به عنوان سومین تیم حذف‌شده شناخته شد.

تیم‌های حذف‌شده از مسابقات نیز شامل تونس، هایتی و ترکیه می‌شوند. این در حالیست که تیم ملی ایران با کسب دو امتیاز، همچنان از شانس بالایی برای صعود برخوردار است و باید این سرنوشت را در جدال با مصر دنبال کند. تیمی که با چهار امتیاز صدرنشین گروه محسوب می‌شود و محمد صلاح را به عنوان ستاره اول در ترکیب خود دارد.

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