صحبتهای جالب کاناوارو پیش از دیدار با کریس رونالدو
ازبکستان پس از شکست ۳ بر ۱ مقابل کلمبیا، آماده میشود تا در دومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف یکی از تیمهای مدعی، یعنی پرتغال برود. این بازی روز سهشنبه در ساعت ۱۴ به وقت محلی در هیوستون، ایالات متحده برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، فابیو کاناوارو، سرمربی ازبکستان و قهرمان جهان با ایتالیا در سال ۲۰۰۶، در مورد چالشهای پیشرو در برابر ستارههایی چون کریستیانو رونالدو گفت: «ما فقط در برابر کریستیانو رونالدو بازی نمیکنیم، بلکه در برابر یکی از بهترین تیمها در این جام جهانی قرار داریم. وقتی نامها را میبینید، احساس ترس میکنید. آنها دو تا از بهترین وینگرها و بهترین هافبکها را دارند و یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال را در اختیار دارند. بنابراین کار آسانی نیست.»
کاناوارو همچنین به تغییرات در ترکیب تیم اشاره کرد و از بازیکنان خواست تا «روحیه جنگندگی» و تمرکز بیشتری داشته باشند و بازی پرتحرکی را در هر دو نیمه ارائه دهند. او افزود: «ما باید بدانیم که کجا باید برویم تا توپ را بازیابی کنیم و در حمله خطرناک باشیم.»
این مربی با اشاره به اهمیت جزئیات در بازیهای بزرگ گفت: «در برابر پرتغال و تیمهای سطح بالا، باید به همه چیز توجه کنیم. جزئیات کوچک گاهی اوقات تفاوتهای بزرگی ایجاد میکنند. در بازی با کلمبیا، سه اشتباه داشتیم که شرایط را دشوار کرد. هر بازی متفاوت است و ما باید بهترین عملکرد خود را ارائه دهیم.»
ازبکستان که برای اولین بار در جام جهانی حضور دارد، در گروه K در قعر جدول قرار دارد و هنوز امتیازی کسب نکرده است. کلمبیا با ۳ امتیاز در صدر جدول قرار دارد و جمهوری دموکراتیک کنگو با ۱ امتیاز در رده دوم است. پرتغال نیز با ۱ امتیاز در رده سوم قرار دارد.