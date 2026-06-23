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دشان علیه لیونل مسی و رونالدو: امباپه بهتر است!

دشان علیه لیونل مسی و رونالدو: امباپه بهتر است!
کد خبر : 1803199
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سرمربی تیم ملی فرانسه از عملکرد فوق‌العاده کیلیان امباپه در جام جهانی ابراز رضایت کرد و او را در مسیر تبدیل شدن به بزرگ‌ترین گلزن تاریخ این مسابقات دانست.

به گزارش ایلنا، دیدیه دشان در کنفرانس خبری پس از پیروزی ۳ بر ۰ فرانسه مقابل عراق، به تمجید از امباپه پرداخت و گفت: «کیلیان تمام انتظارات در مورد وضعیت بدنی‌اش را پشت سر گذاشت. می‌گفتند که او برای جام جهانی آماده نیست، اما او اینجا است و کاپیتان تیم است.»

امباپه در این مسابقه دو گل به ثمر رساند و پیش از آن نیز در بازی نخست برابر سنگال دو گل دیگر زده بود. او با این عملکرد، چهار گل از شش گل فرانسه در این جام جهانی را به خود اختصاص داده است.

دشان همچنین به انتقادات رسانه‌ها از امباپه پاسخ داد و گفت: «بسیاری از انتقادات به او می‌گویند که مرکزی‌نگر و خودخواه است. اما او نمونه‌ای بزرگ برای گروه است و آنچه که نیاز داریم، کارایی او در زمین است.»

این سرمربی در ادامه افزود که امباپه پتانسیل بالایی برای شکستن رکورد گلزنی لیونل مسی در تاریخ جام‌های جهانی دارد. مسی با ۱۸ گل در صدر این لیست قرار دارد و امباپه با ۱۶ گل به دنبال اوست. دشامپ در این باره گفت: «رکوردها برای شکستن هستند. فکر کنید به مسی و رونالدو، گلزنان بزرگ تاریخ. نمی‌دانم آیا امباپه تا سن مسی بازی خواهد کرد یا نه، اما او جوان است و فکر می‌کنم گل‌های زیادی خواهد زد و در رده‌بندی بالا خواهد رفت.»

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