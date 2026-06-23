به گزارش ایلنا، مسی در جام جهانی قطر با حرکات خیره‌کننده‌اش، بار دیگر توانایی‌هایش را به نمایش گذاشت. او در دیدار برابر کرواسی، با یک چرخش غیرمنتظره و در شرایط دشوار، مدافع حریف را به چالش کشید و پاس گل زیبایی به خولیان آلوارز داد.

مسی از زمان تولدش، معجزه‌ای در دنیای فوتبال به شمار می‌رود. تولد او یک سال پس از قهرمانی دیگو مارادونا در جام جهانی ۱۹۸۶، به نوعی نشانه‌ای از ظهور یک ستاره جدید بود. او با شکستن رکوردها و ثبت نام خود به عنوان بهترین گلزن تاریخ جام‌های جهانی، بار دیگر ثابت کرد که فراتر از آمار و ارقام است.

او همچنین به عنوان بازیکن با بیشترین تعداد بازی، بیشترین دقایق بازی و بیشترین پیروزی در تاریخ جام جهانی شناخته می‌شود. مسی در این رقابت‌ها توانسته در شش بازی متوالی گلزنی کند و به رکوردهای جدیدی دست یابد.

این ستاره بزرگ نه تنها ما را به هم نزدیک می‌کند، بلکه به ما امید می‌دهد که ناممکن‌ها ممکن است. او با هر حرکتش به ما یادآوری می‌کند که زندگی و فوتبال می‌توانند شگفت‌انگیز و غیرقابل پیش‌بینی باشند.

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