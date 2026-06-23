نروژ 3 - 2 سنگال ؛ جشن صعود با دبل هالند

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال نروژ و سنگال از ساعت 3:30 بامداد امروز (سه‌شنبه) در دومین بازی گروه I جام جهانی 2026 در ورزشگاه نیوجرسی مقابل هم قرار گرفتند که نروژ با نتیجه 3 بر 2 پیروز شد.

«مارکوس هلمگرن پدرسن» دقیقه 43 بازی روی اشتباه مدافع سنگال که توپ را در اختیار گرفت و دروازه این تیم را باز کرد. در شروع نیمه دوم، نروژی‌ها دقیقه 48 ضد حمله زدند و «ارلینگ هالند» موفق شد توپی که به او رسیده بود را وارد دروازه سنگال کند.

پنج دقیقه بعد و در دقیقه 53، پاس عمقی استثنایی سادیو مانه به اسماعیل سار رسید و این بازیکن یکی از گل‌های خورده را جبران کرد. البته این پایان کار نبود، چرا که هالند در دقیقه 58، با ضربه‌ای زیبا دروازه سنگال را باز کرد تا خودش را در این رقابت‌ها 4 گله کند.

در وقت‌های اضافه نیز سنگال در دقیقه 3+90 بار دیگر توسط اسماعیل سار موفق به گلزنی شد تا اختلاف را به حداقل برساند.

هالند که برای نخستین بار تجربه حضور در جام جهانی را پیدا کرده است، در دو بازی موفق به زدن 4 گل شده است و در کنار امباپه، مهاجم فرانسه پشت سر لیونل مسی 5 گله ایستاد.

نروژ با این پیروزی 6 امتیازی شد و صعودش به مرحله یک شانزدهم نهایی را قطعی کرد. وایکینگ‌ها در بازی آخر برای صدرنشینی باید فرانسه دیدار کنند؛ تیمی که در دیگر بازی این گروه موفق شد عراق را با نتیجه 3 بر صفر شکست بدهد.

هواداران‌ نروژ که در روزهای گذشته شور و هیجان خاصی در جام جهانی از خود نشان داده‌اند، حالا تیم‌شان را در مرحله یک شانزدهم نهایی می‌بینند.

انتهای پیام/