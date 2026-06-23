امباپه بهترین بازیکن دیدار فرانسه و عراق شد

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و عراق از ساعت 00:30 بامداد (سه‌شنبه) در دومین بازی گروه I جام جهانی 2026 در ورزشگاه فیلادلفیا به مصاف هم رفتند که فرانسه با نتیجه 3 بر صفر پیروز شد.

کیلیان امباپه، مهاجم فرانسه که زننده دو گل تیمش بود، پس از پایان این بازی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

امباپه که در بازی نخست برابر سنگال 2 گل زده بود، 4 گله شد و پشت لیونل مسی 5 گله ایستاد.

امباپه همچنین امشب صدمین بازی‌اش برای فرانسه را انجام داد و تعداد گل‌هایش در ادوار جام جهانی را به 16 رساند و در کنار میروسلاو کلوزه و پشت سر لیونل مسی 18 گله قرار گرفت.

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