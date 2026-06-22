بازی فرانسه و عراق نیمه کاره ماند

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های ملی فرانسه و عراق که در ورزشگاه لینکلن فایننشال فیلد فیلادلفیا برگزار می‌شود، تحت تأثیر شرایط جوی قرار گرفت و طوفان و رعدوبرق برنامه مسابقه را مختل کرد.

در روزهای گذشته نسبت به احتمال وقوع رعدوبرق و تأخیر در برگزاری این مسابقه هشدارهایی داده شده بود، اما بازی طبق برنامه آغاز شد و در نیمه نخست، کیلیان امباپه با یک گل دیدنی فرانسه را پیش انداخت.

در دقایق پایانی نیمه اول، بارش شدید باران و آغاز طوفان، شرایط را دشوار کرد و حدود ۱۵ دقیقه پایانی این نیمه زیر بارش شدید دنبال شد.

پس از پایان نیمه اول و ورود بازیکنان به رختکن، مسئولان ورزشگاه از نزدیک شدن موج جدیدی از طوفان و رعدوبرق خبر دادند و از تماشاگران خواستند هرچه سریع‌تر جایگاه‌های خود را ترک کرده و به نقاط امن منتقل شوند.

در ابتدا اعلام شد که آغاز نیمه دوم حداقل ۱۵ دقیقه به تعویق افتاده است، اما دقایقی بعد با ادامه شرایط نامساعد، برگزارکنندگان خبر دادند که این تأخیر به ۵۰ دقیقه افزایش یافته است.

همچنین تأکید شد که در صورت ادامه رعدوبرق و ورود موج جدید طوفان، احتمال تمدید زمان توقف مسابقه نیز وجود دارد و تصمیم نهایی بر اساس شرایط جوی اتخاذ خواهد شد.

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