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شوک به عراق مقابل فرانسه با مصدومیت ستاره تیم

شوک به عراق مقابل فرانسه با مصدومیت ستاره تیم
کد خبر : 1803180
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تیم ملی عراق در جریان دیدار برابر فرانسه در جام جهانی ۲۰۲۶، با مصدومیت ایمن حسین مواجه شد تا گراهام آرنولد خیلی زود نخستین تعویض اجباری خود را انجام دهد.

به گزارش ایلنا،  تیم ملی عراق در دومین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل فرانسه، با یک اتفاق ناخوشایند روبه‌رو شد و ایمن حسین، مهاجم باتجربه این تیم، به دلیل مصدومیت نتوانست به بازی ادامه دهد.

این مسابقه در ورزشگاه لینکلن فایننشال فیلد فیلادلفیا برگزار می‌شود و فرانسه با ترکیبی قدرتمند پا به میدان گذاشت. شاگردان دیدیه دشان در دقیقه ۱۴ توسط کیلیان امباپه به گل نخست رسیدند.

گل فرانسه روی همکاری دیدنی امباپه و مایکل اولیسه به ثمر رسید. این دو بازیکن با چند پاس کوتاه و سریع، ساختار دفاعی عراق را بر هم زدند و در نهایت ستاره رئال مادرید با ضربه‌ای دقیق از پشت محوطه جریمه، توپ را به گوشه دروازه فرستاد تا خروس‌ها یک بر صفر پیش بیفتند.

در حالی که عراق به دنبال جبران نتیجه بود، در دقیقه ۲۶ ایمن حسین احساس ناراحتی کرد و قادر به ادامه بازی نبود. به همین دلیل، گراهام آرنولد تصمیم گرفت علی الحمدی را به جای مهاجم ۳۰ ساله تیمش وارد زمین کند.

این مصدومیت در شرایطی رخ داد که ایمن حسین یکی از مهره‌های کلیدی خط حمله عراق به شمار می‌رود و خروج او می‌تواند کار شاگردان آرنولد را برای بازگشت به مسابقه دشوارتر کند.

 

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