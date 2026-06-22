واکنش دامفریس به شایعات رئال مادرید

به گزارش ایلنا، مدافع تیم ملی هلند در نشست خبری اردوی این تیم، از کیفیت بالای لاله‌های نارنجی برای رسیدن به قهرمانی جهان صحبت کرد، اما حاضر نشد به شایعات اخیر درباره آینده باشگاهی‌اش واکنش نشان دهد.

دامفریس در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حضورش در رئال مادرید گفت: «به سؤال‌هایی درباره رئال مادرید پاسخ نمی‌دهم. اما اگر درباره شانس قهرمانی هلند می‌پرسید، پاسخ من کاملاً روشن است؛ بله، ما کیفیت لازم برای رسیدن به این هدف را داریم.»

هلند پس از تساوی ۲-۲ مقابل ژاپن در نخستین دیدار، در بازی دوم با نتیجه ۵ بر یک سوئد را شکست داد و شرایط خود را در جدول بهبود بخشید. دامفریس معتقد است این پیروزی تأثیر زیادی بر روحیه تیم داشته است.

او در این باره گفت: «اعتمادبه‌نفس تیم در حال افزایش است. بعد از هر برد بزرگ چنین اتفاقی رخ می‌دهد. انرژی مثبتی در تیم جریان پیدا کرده و این موضوع را در تمرینات هم می‌توان دید. پیروزی ۵ بر یک مقابل سوئد از هر نظر برای ما ارزشمند بود.»

مدافع هلند تأکید کرد که خوش‌بینی او نسبت به آینده تیم، تنها ناشی از یک نتیجه پرگل نیست و این باور بر پایه تجربه و کیفیت کنونی بازیکنان شکل گرفته است.

دامفریس اظهار داشت: «در یورو و جام‌های جهانی قبلی هم نتایج بدی نداشتیم، اما احساس می‌کنم این تیم توانایی انجام یک کار ویژه را دارد. حالا تجربه زیادی در اختیار داریم، اما برای موفقیت همه چیز باید در بهترین شرایط قرار داشته باشد.»

او همچنین با اشاره به برخی نقاط ضعف تیمش افزود: «با وجود عملکرد هجومی خوب مقابل سوئد، هنوز مسائلی وجود دارد که باید بهبود پیدا کنند، به‌ویژه در بخش دفاعی.»

دامفریس در پایان درباره شرایط روحی هلند گفت: «تمرکز بازیکنان بسیار بالاست و احساس می‌کنم نسبت به تورنمنت‌های قبلی، اتحاد بیشتری میان اعضای تیم وجود دارد. تیم‌های قدرتمند زیادی در این جام حضور دارند، اما اگر همین تمرکز و هوشیاری را حفظ کنیم، بدون تردید یکی از مدعیان جدی قهرمانی خواهیم بود.»

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