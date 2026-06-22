خولین آلوارز خواهان جدایی از اتلتیکو شد
بمب بزرگ در راه بارسلونا؟
خولین آلوارز پس از پیروزی آرژانتین مقابل اتریش، با اظهاراتی صریح درباره آیندهاش، بار دیگر شایعات انتقال به بارسلونا را داغ کرد و از تمایل خود برای جدایی از اتلتیکو مادرید سخن گفت.
به گزارش ایلنا، پرونده انتقال خولین آلوارز بار دیگر به یکی از مهمترین سوژههای بازار نقلوانتقالات تبدیل شده است. مهاجم آرژانتینی که در هفتههای گذشته نامش در ارتباط با بارسلونا مطرح شده بود، این بار با موضعی متفاوت، احتمال جدایی از اتلتیکو مادرید را افزایش داده است.
پس از پایان فصل، بارسلونا جذب آلوارز را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود برای تقویت خط حمله در دستور کار قرار داد. با این حال، مدیران اتلتیکو مادرید در واکنش به این موضوع بارها تأکید کردند که تنها راه جذب این بازیکن، پرداخت بند فسخ ۵۰۰ میلیون یورویی او است.
در ادامه، رئال مادرید نیز وارد این پرونده شد و گفته میشود پس از انتخابات ریاست باشگاه، فلورنتینو پرز پیشنهاد بزرگی برای جذب این مهاجم ارائه کرد، اما اتلتیکو بار دیگر با رد این پیشنهاد، بر موضع قبلی خود پافشاری کرد.
در شرایطی که تصور میشد تب این شایعات فروکش کرده، اظهارات جدید خولین آلوارز پس از دیدار آرژانتین و اتریش، بار دیگر پرونده انتقال او را به صدر اخبار بازگرداند.
مهاجم آرژانتینی در گفتوگو با ESPN درباره آینده خود اظهار کرد: «واقعیت این است که هنوز نمیدانم چه اتفاقی رخ خواهد داد. شاید الان زمان مناسبی برای صحبت درباره آینده نباشد، اما نمیخواهم چیزی را پنهان کنم. با افرادی که باید صحبت میکردم، صحبت کردهام و فکر میکنم بهترین راهحل برای همه، انجام یک انتقال است. میخواهم به رویایم برسم.»
این اظهارات میتواند شرایط را برای اتلتیکو مادرید پیچیده کند، چرا که مدیران این باشگاه تا پیش از این تمایلی به مذاکره درباره فروش ستاره آرژانتینی نداشتند. با این حال، مطرح شدن علنی خواسته بازیکن، معادلات را تغییر داده است.
بر اساس گزارش روزنامه اسپورت، ارتباط میان مدیران بارسلونا و اطرافیان خولین آلوارز همچنان ادامه دارد و خوان لاپورتا شخصاً روند این پرونده را دنبال میکند. همچنین فرناندو ایدالگو، مدیر برنامههای این بازیکن، به صورت مستمر با مسئولان باشگاه کاتالان در ارتباط است.
در شرایط فعلی، بسیاری معتقدند ادامه حضور آلوارز در اتلتیکو مادرید دشوار شده و باید دید موضع جدید این مهاجم، چه تأثیری بر تصمیم مدیران باشگاه مادریدی خواهد گذاشت و آیا بارسلونا میتواند یکی از بزرگترین انتقالهای تابستان را رقم بزند یا خیر.