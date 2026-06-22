به گزارش ایلنا، در دیدار اخیر تیم ملی آرژانتین که با نتیجه ۲-۰ به نفع این تیم به پایان رسید، مسی با وجود از دست دادن یک پنالتی، دو گل به ثمر رساند و بار دیگر توانایی‌های خود را به نمایش گذاشت. مارسل گالاردو، کارشناس این مسابقه، به تحلیل عملکرد مسی پرداخت و گفت: «یافتن واژه‌های مناسب برای توصیف او دشوار است. باید از بازی‌اش لذت ببریم.»

گالاردو در ادامه به پنالتی از دست رفته مسی اشاره کرد و توضیح داد: «دروازه‌بان اتریش او را منتظر گذاشت و این باعث شد مسی دچار تردید شود. این اتفاقات ممکن است بیفتد.» اما این اشتباه به هیچ وجه بر روحیه مسی تأثیر نگذاشت و او به سرعت به بازی برگشت و گل اول را به ثمر رساند.

گالاردو درباره گل اول مسی گفت: «او در موقعیتی قرار گرفت که هیچ‌گاه اشتباه نمی‌کند و این گل باعث شادی و هیجان در استودیو شد.» گل دوم مسی نیز تحسین گالاردو را برانگیخت و او افزود: «این عملکرد فوق‌العاده مسی را نمی‌توان با واژه‌ای توصیف کرد. او در تمام لحظات بازی نقش اصلی را ایفا کرد.»

گالاردو همچنین به روحیه و آمادگی جسمانی مسی اشاره کرد و گفت: «او در بهترین فرم خود قرار دارد و این باعث می‌شود که همه از دیدن او لذت ببرند. این یک امتیاز بزرگ است که بهترین بازیکن جهان را در حال حاضر مشاهده کنیم.»

در نهایت، گالاردو با تأکید بر اهمیت مسی برای فوتبال جهانی گفت: «او نه تنها نماینده کشورش است، بلکه برای همه طرفداران فوتبال در سراسر جهان یک منبع الهام است. این فشار را به خوبی تحمل می‌کند و هر بار ما را شگفت‌زده می‌کند. این یک هدیه برای همه ماست که عاشق این ورزش هستیم.»

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