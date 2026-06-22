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تنش‌های پنهان بین مجریان تلویزیونی جام جهانی/ قهر پنهان!

تنش‌های پنهان بین مجریان تلویزیونی جام جهانی/ قهر پنهان!
کد خبر : 1803175
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تنش‌های عمیق و پنهان بین مجریان مشهور تلویزیونی فاکس در جام جهانی به شدت ادامه دارد. در حالی که الکسی لالاس به عنوان یک شخصیت جنجالی در این برنامه حضور دارد، او با دو ستاره اروپایی، تیری آنری و زلاتان ابراهیموویچ، دچار اختلافات شدیدی شده است.

به گزارش ایلنا، یک منبع آگاه فاش کرده که فضای استودیو فاکس در لس آنجلس به شدت متشنج است و احتمال آشتی بین این مجریان بسیار کم به نظر می‌رسد. لالاس، که در جام جهانی ۱۹۹۴ به شهرت رسید، با سبک خاص خود در تحلیل‌هایش، به شدت با دو همکار اروپایی‌اش در تضاد است.

این منبع ادامه داد: «آن‌ها به محض اتمام کار، استودیو را ترک می‌کنند و در زمان‌های استراحت، گفتگوهایشان محدود به صحبت‌های سطحی است. زلاتان و الکسی هیچ‌گاه با هم کنار نمی‌آیند و زلاتان به طور خاص به دنبال اثبات برتری خود است.»

در یکی از لحظات جنجالی، لالاس در حین برنامه زنده به مجری تلویزیونی بریتانیایی، جیمز کوردن، توهین کرد که واکنش‌های شدیدی را در پی داشت. همچنین، در بحث‌هایی که در مورد عملکرد تیم ملی فرانسه و انتقادات از آن‌ها شکل گرفت، تنش‌ها به اوج خود رسید و زلاتان به طور غیرمنتظره‌ای وارد بحث شد.

در روزهای اخیر، لالاس به دلیل سفر به سیاتل برای تماشای بازی تیم ملی آمریکا، از استودیو دور بود و این موضوع باعث شادی همکارانش، آنری و ابراهیموویچ، شد. آن‌ها در غیاب لالاس، به نمایش مهارت‌های خود در استودیو پرداختند و به نظر می‌رسید از این وضعیت لذت می‌برند.

در نهایت، لالاس به انتقادات درباره استفاده از واژه «فوتبال» به جای «ساکر» پاسخ داد و بر موضع خود پافشاری کرد. این تنش‌ها و اختلافات به وضوح نشان‌دهنده چالش‌های موجود در تیم تحلیلی فاکس است که به جذابیت برنامه‌هایشان افزوده است.

 

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