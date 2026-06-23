تغییرات جود بلینگهام تحت هدایت توخل

به گزارش ایلنا، بلینگهام که در بازی‌های اخیر تیم ملی انگلستان در جام جهانی درخشش قابل توجهی داشته، به دلیل رفتارهایش در گذشته با انتقادات زیادی مواجه بود. توخل، سرمربی تیم، با رویکردی سخت‌گیرانه و در عین حال حمایتی، به بلینگهام کمک کرده تا به جایگاه واقعی خود در تیم برسد.

بلینگهام در بازی اخیر انگلستان مقابل کرواسی موفق به گلزنی شد و این عملکرد او را به یکی از بازیکنان کلیدی تیم تبدیل کرده است. توخل در این باره گفت: «شما می‌توانید روی جود در این لحظات حساب کنید. او عاشق بازی‌های پر فشار است و این باعث می‌شود بهترین عملکردش را نشان دهد.»

با این حال، برخی از هم‌تیمی‌های بلینگهام هنوز نسبت به او احتیاط دارند. در حالی که او به تدریج در حال به دست آوردن اعتماد هم‌تیمی‌هایش است، چالش‌های بیشتری در پیش است. توخل با درک عمیق از رفتار بازیکنانش، به بلینگهام فرصت داده تا نقش رهبری را در تیم ایفا کند.

بلینگهام در این دوره از مسابقات به خوبی توانسته است با هم‌تیمی‌هایش ارتباط برقرار کند و به عنوان یک الگو در اردوگاه تیم ملی شناخته شود. او در کنار بازیکنانی چون هری کین و دکلان رایس، بخشی از یک گروه رهبری غیررسمی است که به تقویت روحیه تیم کمک می‌کند.

تجربه بلینگهام در گذشته و انتقادات توخل از او، به او این امکان را داده تا به یک بازیکن مؤثر و مثبت تبدیل شود. این تغییرات در نگرش و رفتار او، نه تنها به نفع خودش، بلکه به نفع کل تیم ملی انگلستان خواهد بود.

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