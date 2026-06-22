حضور هوادار معروف کنگو در جام جهانی

به گزارش ایلنا، پس از روزها بلاتکلیفی و از دست دادن یک لحظه تاریخی برای کشورش در جام جهانی، لومومبا وئا بالاخره به هدف خود رسید. این هوادار شناخته‌شده جمهوری دموکراتیک کنگو به گوادالاخارا رسید و قرار است در دیدار تیم ملی کشورش مقابل کلمبیا در تاریخ ۲۳ آبان، ساعت ۲۳ به وقت آرژانتین، حضور داشته باشد.

این خبر با استقبال هواداران کنگویی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. خود میشل نکوکا مبولادینگا، نام واقعی این هوادار، تصاویری از ورودش به مکزیک را پس از سفر از پاریس به اشتراک گذاشت و تأیید کرد که این بار مشکلی برای ورود به کشور نداشته است.

حضور او پس از آنکه در بازی افتتاحیه تیم ملی کنگو مقابل پرتغال که با نتیجه ۱-۱ به پایان رسید، غایب بود، ارزش ویژه‌ای دارد. این بازی نخستین امتیاز تاریخ کنگو در یک جام جهانی را رقم زد.

میشل نکوکا مبولادینگا، که به یک ستاره در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده، در آخرین جام ملت‌های آفریقا به عنوان نماینده پاتریس لومومبا، قهرمان استقلال کنگو که در سال ۱۹۶۱ ترور شد، در تمامی مسابقات حضور داشت. لومومبا وئا با لباس شیک و حرکات خاص خود، دست راستش را بالا می‌برد و در حالت ایستاده به مدت طولانی باقی می‌ماند، به‌گونه‌ای که به مجسمه یادبود لومومبا در کینشاسا شباهت دارد. او در این باره گفت: «من بی‌حرکت می‌مانم تا به تیم قوت بدهم و انرژی به بازیکنان منتقل کنم.»

غیبت لومومبا وئا در هیوستون به مسائل فوتبالی مربوط نمی‌شد. مشکلات به دلیل تدابیر بهداشتی میزبان برای مسافران جمهوری دموکراتیک کنگو، که تحت تأثیر شیوع ابولا قرار داشتند، به وجود آمد. این هواداران باید سه هفته در یک کشور سوم بمانند تا بتوانند وارد کشور میزبان شوند.

این محدودیت‌ها هم برای هواداران و هم برای فدراسیون کنگو مشکلاتی ایجاد کرد و آنها مجبور شدند بخشی از برنامه‌ریزی خود را قبل از جام جهانی تغییر دهند. تیم ملی در اروپا تمرین کرد و حتی یک بازی دوستانه به دلیل پروتکل‌های موجود دچار تغییر شد. دیدار مقابل شیلی که قرار بود در اسپانیا برگزار شود، در نهایت در فرانسه انجام شد.

در حالی که تیم ملی کنگو در تلاش بود تا این موانع را برای رقابت در آمریکای شمالی حل کند، یکی از هواداران برجسته‌اش همچنان به دنبال راهی برای رسیدن بود. سرانجام او موفق شد و می‌تواند در دومین دیدار جهانی خود، تیم ملی کنگو را همراهی کند.

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