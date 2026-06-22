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تولد نخستین فرزندش در لندن

افشای دلیل غیبت جنجالی ستاره بلژیک مقابل ایران

افشای دلیل غیبت جنجالی ستاره بلژیک مقابل ایران
کد خبر : 1803163
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جرمی دوکو، وینگر بلژیکی، در حین برگزاری جام جهانی، به لندن سفر کرد تا در کنار همسرش به تولد نخستین فرزندشان حضور داشته باشد. این اتفاق خوشایند روز دوشنبه برای این بازیکن رقم خورد.

به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال بلژیک اعلام کرد که همسر دوکو، پسری به نام «پریز» به دنیا آورده است. این بازیکن سابق استاده رن به همراه همسرش در لندن بود و با دریافت مجوز از فدراسیون، توانست در این لحظه مهم حضور یابد.

این در حالیست که گفته می‌شد دوکو به دلیل مشکلات تنفسی نمی‌توانست در بازی بلژیک و ایران که با نتیجه ۰-۰ به پایان رسید، شرکت کند. طبق گزارش‌ها، او روز سه‌شنبه به سیاتل، محل تمرین تیم ملی بلژیک بازخواهد گشت.

این اقدام ستاره بلژیکی در شرایطی که صعود این تیم به مرحله بعدی به خطر افتاده با جنجال بزرگی نیز همراه شده است و واکنش های شدیدی علیه وی شکل گرفت.

 

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