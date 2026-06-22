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مسی بهترین گلزن تاریخ جام جهانی / حالا نوبت امباپه است

مسی بهترین گلزن تاریخ جام جهانی / حالا نوبت امباپه است
کد خبر : 1803162
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لیونل مسی با ثبت دو گل در دیدار مقابل اتریش، به عنوان بهترین گلزن تاریخ جام جهانی شناخته شد و تیم ملی آرژانتین با پیروزی ۲-۰ به مرحله بعدی این رقابت‌ها صعود کرد.

به گزارش ایلنا، مسی که در دقیقه ۹ یک ضربه پنالتی را از دست داده بود، در دقایق ۳۸ و ۹۰+۵ گلزنی کرد و با این دو گل، تعداد گل‌های خود در جام جهانی را به ۱۷ رساند و رکورد میروسلاو کلوزه را شکست. این پیروزی به آرژانتین کمک کرد تا با دو برد از دو بازی، صعود خود به مرحله یک‌هشتم نهایی را قطعی کند.

آرژانتین در این دیدار با وجود چند موقعیت از دست رفته، به خوبی کنترل بازی را در دست داشت. مسی در این بازی با یک حرکت تیمی و استفاده از فریب تیگو آلمادا، گل اول را به ثمر رساند. اتریش نیز با وجود ایجاد چند موقعیت، نتوانست به گل برسد و در نهایت آرژانتین در وقت‌های اضافه گل دوم را نیز به ثمر رساند.

این پیروزی نشان داد که مسی همچنان نقش کلیدی در موفقیت تیم ملی آرژانتین دارد و با این عملکرد، امیدها برای موفقیت‌های بیشتر در این جام جهانی افزایش یافته است.

 

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