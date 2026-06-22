ترکیب تیم ملی فرانسه و تیم ملی عراق

به گزارش ایلنا، دیدیه دشان ترکیب اصلی تیم ملی فرانسه برای دیدار مقابل عراق را اعلام کرد و کیلیان امباپه پس از درخشش در بازی نخست، بار دیگر از ابتدا در ترکیب خروس‌ها قرار گرفت.

تیم ملی فرانسه در دومین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی به مصاف عراق می‌رود و دیدیه دشان با ترکیبی هجومی، امیدوار است دومین پیروزی متوالی را به دست آورد.

کیلیان امباپه که در بازی نخست برابر سنگال دو گل به ثمر رساند و نقش مهمی در برتری ۳ بر یک تیمش داشت، امشب نیز از ابتدا به میدان می‌رود. ستاره رئال مادرید با ۱۴ گل در تاریخ جام جهانی، در تعقیب رکورد ۱۸ گل لیونل مسی قرار دارد؛ رکوردی که کاپیتان آرژانتین ساعاتی قبل با دبل مقابل اتریش به آن رسید.

در خط دفاع فرانسه، ویلیام سالیبا با وجود مشکلات جسمانی و دردهایی که در ماه‌های اخیر با آن مواجه بوده، بار دیگر کنار دایو اوپامکانو به میدان می‌رود. ژول کونده نیز در سمت راست خط دفاع حضور دارد و تئو هرناندز برای این مسابقه استراحت کرده است. همچنین اورلین شوامنی از ترکیب اصلی خارج شده و به او استراحت داده شده است.

خط حمله فرانسه را مایکل اولیسه، بردلی بارکولا، عثمان دمبله و کیلیان امباپه تشکیل می‌دهند.

ترکیب رسمی فرانسه:

مایک مانیان، دینیه، اوپامکانو، کنده، سالیبا، کنه، رابیو، دمبله، امباپه، اولیسه، بارکولا



ترکیب رسمی عراق:

باسیل، علی، تحصین، هاشم، دوسکی، بایشی، العماری، اقبال، اسماعیل، قاسم، حسین

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