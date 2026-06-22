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عبور لیونل مسی از کریس رونالدو

عبور لیونل مسی از کریس رونالدو
کد خبر : 1803156
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مسی با درخشش خود در جام جهانی ۲۰۲۶، توجهات را به سمت خود جلب کرده و در مقایسه با رونالدو، به عنوان گزینه برتر شناخته می‌شود.

به گزارش ایلنا، در حالی که مسی با زدن پنج گل در دو بازی، تیم ملی آرژانتین را به مرحله بعدی جام جهانی هدایت کرده، رونالدو هنوز نتوانسته است در این رقابت‌ها گلزنی کند. این عملکرد مسی باعث شده تا بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی او را در مقایسه با رونالدو در جایگاه بالاتری قرار دهند.

مسی در تاریخ جام جهانی تاکنون ۱۷ گل در ۲۸ بازی به ثمر رسانده است، در حالی که رونالدو تنها ۸ گل در ۲۳ بازی زده است. این آمارها نشان‌دهنده برتری مسی در این رقابت‌ها است و به نظر می‌رسد که او به عنوان بهترین بازیکن نسل خود شناخته می‌شود.

 

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