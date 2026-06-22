به گزارش ایلنا، پس از برتری دو بر صفر آرژانتین مقابل اتریش و قطعی شدن صعود آلبی‌سلسته به مرحله حذفی جام جهانی، توجه خبرنگاران حاضر در میکسدزون ورزشگاه بیش از هر چیز به رکورد تاریخی لیونل مسی معطوف شده بود؛ ستاره‌ای که با دبل در این مسابقه تعداد گل‌های خود در جام جهانی را به ۱۸ رساند و به تنهایی در صدر جدول گلزنان تاریخ این رقابت‌ها قرار گرفت.

لیساندرو مارتینز، مدافع تیم ملی آرژانتین، در واکنش به عملکرد کاپیتان تیمش گفت: «دیگر چیزی برای گفتن باقی نمانده است. فقط باید از حضور او لذت ببریم. او آن بالا، تنها در قله ایستاده است. کلمات برای توصیفش کافی نیستند. افتخار می‌کنم که او یک آرژانتینی است و باید قدر چنین بازیکنی را بدانیم.»

مدافع آلبی‌سلسته همچنین درباره پیروزی برابر اتریش اظهار داشت: «کاملاً شایسته این برد بودیم و بازی را با هوشمندی مدیریت کردیم.»

لئاندرو پاردس، هافبک باتجربه آرژانتین و یکی از نزدیک‌ترین دوستان مسی نیز از عملکرد شماره ۱۰ تیمش تمجید کرد و گفت: «آنچه امشب دیدیم، دیوانگی محض بود. او همچنان همه ما را شگفت‌زده می‌کند. برای ما که هر روز در تمرینات و مسابقات کنار او هستیم، حضورش یک موهبت بزرگ است.»

پاردس که به تازگی از مصدومیتی جدی بازگشته، در بخش دیگری از صحبت‌های خود از کادر پزشکی تیم ملی آرژانتین قدردانی کرد و افزود: «روزهای پس از مصدومیت برایم بسیار سخت و طاقت‌فرسا بود، اما خوشحالم که توانستم به تیم برگردم.»

آرژانتین با کسب شش امتیاز از دو مسابقه، صعود خود به مرحله حذفی جام جهانی را قطعی کرده و در شرایطی به مسیر خود ادامه می‌دهد که عملکرد درخشان لیونل مسی، فضای خاصی از همبستگی و انگیزه را در اردوی این تیم ایجاد کرده است.

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