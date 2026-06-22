واکنش آقاسی به شایعات جدایی از استقلال (عکس)

این مدافع باتجربه که موفق به حضور در فهرست نهایی تیم ملی ایران برای جام جهانی نشد، از نخستین روز آغاز تمرینات استقلال در کنار سایر بازیکنان حاضر شده و خود را برای فصل جدید لیگ برتر آماده می‌کند.

در هفته‌های گذشته شایعات متعددی درباره احتمال جدایی آقاسی و حضور او در تیم‌های دیگر مطرح شده بود، اما حضور مستمر او در تمرینات استقلال، این گمانه‌زنی‌ها را تا حد زیادی کمرنگ کرد.

آقاسی یک فصل دیگر با استقلال قرارداد دارد و بدون موافقت باشگاه امکان جدایی نخواهد داشت. از سوی دیگر، سهراب بختیاری‌زاده نیز به توانایی‌های این مدافع اعتقاد دارد و همین مسئله احتمال ادامه حضور او در جمع آبی‌ها را افزایش داده است.

مدافع استقلال با انتشار تصویری از تمرین عصر دوشنبه تیمش در صفحه شخصی خود، به شایعات اخیر واکنش نشان داد و نوشت: «وقتش است که یک داستان جدید را شروع کنیم.»

این پیام، از نگاه بسیاری به معنای تصمیم قطعی آقاسی برای ادامه حضور در استقلال و آغاز فصلی تازه با پیراهن آبی تلقی شده است.