به گزارش ایلنا، لیونل مسی شب فراموش‌نشدنی دیگری را در جام جهانی رقم زد. کاپیتان تیم ملی آرژانتین با دو گل مقابل اتریش، شمار گل‌های خود در ادوار جام جهانی را به ۱۸ رساند و با عبور از میروسلاو کلوزه، به تنهایی در صدر جدول بهترین گلزنان تاریخ این رقابت‌ها ایستاد.

آرژانتین که در دو دیدار نخست خود برابر الجزایر و اتریش به برتری رسیده، با کسب شش امتیاز صعودش به مرحله حذفی را قطعی کرده است. نکته قابل توجه اینکه هر پنج گل آلبی‌سلسته در این دو مسابقه توسط مسی به ثمر رسیده است.

کاپیتان آرژانتین پس از پایان بازی درباره پیروزی مقابل اتریش گفت: «خیلی خوشحالم. این یک برد بسیار مهم در مسابقه‌ای سخت بود. این نتیجه به ما آرامش بیشتری برای ادامه رقابت‌ها می‌دهد. جام جهانی همیشه دشوار است و همه بازی‌ها فشرده و نزدیک هستند. به همین دلیل از کسب شش امتیاز و قطعی شدن صعود خوشحالیم.»

مسی که حالا به تنهایی رکورددار گلزنی در تاریخ جام جهانی است، ترجیح داد چندان درباره این دستاورد صحبت نکند و اظهار داشت: «الان چیزی به ذهنم نمی‌رسد. خسته‌ام و انرژی زیادی ندارم. فقط می‌خواهم از این لحظه لذت ببرم و کنار هم‌تیمی‌هایم باشم.»

ستاره ۳۸ ساله آلبی‌سلسته همچنین به پنالتی از دست رفته خود در ابتدای مسابقه اشاره کرد و گفت: «همه چیز به بهترین شکل پیش رفت. آن پنالتی را داشتم که شاید می‌توانست گل شود یا نشود. شاید اگر آن ضربه تبدیل به گل می‌شد، گل‌های بعدی به ثمر نمی‌رسید. هیچ‌وقت نمی‌توان چنین چیزهایی را پیش‌بینی کرد. از عملکرد تیم بسیار خوشحالم.»

مسی در شرایطی این صحبت‌ها را مطرح کرد که در دقایق ابتدایی دیدار مقابل اتریش یک ضربه پنالتی را از دست داده بود، اما در ادامه با دو گل خود نه تنها پیروزی آرژانتین را رقم زد، بلکه نامش را برای همیشه در صدر جدول گلزنان تاریخ جام جهانی ثبت کرد.

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