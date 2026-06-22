ستاره آرژانتین مصدوم شد!

به گزارش ایلنا، کریستین رومرو، مدافع میانی تیم ملی آرژانتین، در دقیقه ۵۴ دیدار برابر اتریش نتوانست به بازی ادامه دهد و جای خود را به نیکلاس اوتامندی داد. موضوعی که نگرانی‌ها را افزایش داده، آسیب‌دیدگی در همان زانوی راستی است که این مدافع چند هفته پیش از ناحیه رباط داخلی آن دچار مصدومیت شده بود.

رومرو پس از خروج از زمین، بلافاصله روی نیمکت قرار گرفت و کادر پزشکی برای کاهش درد، روی زانوی او یخ گذاشت. این صحنه باعث شد نگرانی‌هایی درباره وضعیت مدافع ۲۸ ساله آلبی‌سلسته به وجود بیاید.

بر اساس گزارش‌ها، دقایقی پیش از تعویض رومرو، مارسل سابیتزر در یکی از صحنه‌های بازی با زانوی راست او برخورد کرد. مدافع آرژانتین پس از این برخورد احساس درد داشت و در نهایت قادر به ادامه مسابقه نبود.

رومرو روز ۱۲ آوریل و در جریان دیدار تاتنهام، از ناحیه رباط داخلی زانوی راست دچار پیچ‌خوردگی شده بود و پس از حدود ۵۰ روز دوران درمان و بازتوانی، به ترکیب تیم ملی آرژانتین بازگشت.

برخوردی که در دیدار برابر اتریش رخ داد، به دلیل آسیب‌دیدگی قبلی این بازیکن حساسیت زیادی ایجاد کرده است. حالا کادر پزشکی تیم ملی آرژانتین قرار است وضعیت رومرو را به طور دقیق بررسی کند تا مشخص شود آیا آسیب جدیدی ایجاد شده یا درد ناشی از همان ضربه باعث خروج او از زمین شده است.

شاگردان لیونل اسکالونی که صعود خود به مرحله حذفی جام جهانی را قطعی کرده‌اند، امیدوارند مدافع کلیدی‌شان مشکل جدی نداشته باشد و بتواند در ادامه رقابت‌ها تیمش را همراهی کند.

انتهای پیام/