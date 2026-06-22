آرژانتین 2-0 اتریش؛ درخشش مسی پایان ندارد

به گزارش ایلنا، تیم ملی آرژانتین در دومین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی با نتیجه ۲ بر صفر از سد اتریش گذشت و با کسب شش امتیاز، صعودش به دور بعد را قطعی کرد. ستاره این مسابقه بار دیگر لیونل مسی بود؛ بازیکنی که با دبل مقابل شاگردان رالف رانگنیک، رکوردی تاریخی را جابه‌جا کرد.

آلبی‌سلسته بازی را هجومی آغاز کرد و در دقایق ابتدایی با حرکات انزو فرناندز و تیاگو آلمادا چند بار به دروازه اتریش نزدیک شد. کمی بعد، لائوتارو مارتینز در محوطه جریمه سرنگون شد و پس از بازبینی تصاویر توسط VAR، داور نقطه پنالتی را نشان داد.

مسی پشت توپ قرار گرفت تا در همان ابتدای مسابقه رکورد تاریخی را به نام خود ثبت کند، اما ضربه او از کنار دروازه به بیرون رفت و فرصت طلایی از دست رفت. با این حال، حملات آرژانتین ادامه یافت و در دقیقه ۳۸ تیاگو آلمادا و فاکوندو مدینا زمینه‌ساز گل نخست شدند تا کاپیتان آلبی‌سلسته با یک ضربه دقیق، گل شماره ۱۷ خود در جام جهانی را به ثمر برساند و از میروسلاو کلوزه عبور کند.

در نیمه دوم، آرژانتین کنترل مسابقه را در اختیار داشت و اتریش نیز نتوانست موقعیت‌های جدی روی دروازه امیلیانو مارتینز خلق کند. مارسل سابیتزر روی یک ضربه ایستگاهی خطرساز شد، اما دروازه‌بان آرژانتین واکنش مطمئنی داشت. در سوی مقابل، نیکولاس گونسالس و انزو فرناندز چند فرصت خوب را از دست دادند.

در وقت‌های تلف‌شده، اتریش برای جبران نتیجه جلو کشید، اما این تصمیم فضا را برای ضدحملات آرژانتین فراهم کرد. در یکی از این صحنه‌ها، مسی با یک پاس دقیق خولیان آلوارس را صاحب موقعیت کرد. شوت مهاجم آرژانتین توسط الکساندر اشلاگر برگشت داده شد، اما توپ دوباره مقابل کاپیتان آلبی‌سلسته قرار گرفت و او این بار با ضربه‌ای محکم گل دوم تیمش و گل شماره ۱۸ خود در جام جهانی را به ثمر رساند.

به این ترتیب، آرژانتین با دو پیروزی متوالی صعودش از گروه J را قطعی کرد و لیونل مسی نیز با رسیدن به ۱۸ گل، جایگاه خود را به عنوان بهترین گلزن تاریخ جام جهانی تثبیت کرد؛ رکوردی که پس از سال‌ها از دستان میروسلاو کلوزه خارج شد و به نام شماره ۱۰ آرژانتین ثبت شد.

ترکیب اتریش:

الکساندر اشلاگر، اشتفان پوش، کوین دانسو، داوید آلابا، کنراد لایمر، نیکولاس زایوالد، ژاور اشلاگر، مارسل سابیتزر، رومانو اشمید، پاول وانر و میشائل گرگوریش.

ترکیب آرژانتین:

امیلیانو مارتینز، ناهوئل مولینا، کریستین رومرو، لیساندرو مارتینز، فاکوندو مدینا، رودریگو دی‌پل، الکسیس مک‌آلیستر، انزو فرناندز، تیاگو آلمادا، لیونل مسی و لائوتارو مارتینز.

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