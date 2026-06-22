موضع تند باشگاه گلگهر سیرجان نسبت به تصمیم فدراسیون فوتبال
سخنگوی باشگاه گلگهر سیرجان با انتقاد از تصمیم فدراسیون فوتبال برای برگزاری تورنمنت سهجانبه تعیین نماینده سوم ایران در آسیا، تأکید کرد این باشگاه در رقابتی که خارج از مصوبات رسمی فوتبال کشور تعریف شده باشد، شرکت نخواهد کرد.
به گزارش ایلنا، ابوذر خواجویینسب، معاون و سخنگوی باشگاه گلگهر سیرجان، در گفتوگویی نسبت به تصمیم اخیر فدراسیون فوتبال برای برگزاری تورنمنت سهجانبه میان گلگهر، پرسپولیس و چادرملو واکنش نشان داد و گفت: «وقتی استقلال و تراکتور بر اساس جدول فریز شده سهمیه لیگ نخبگان را گرفتند و سپاهان نیز سهمیه سطح دو آسیا را به دست آورد، چرا برای سهمیه سوم ناگهان تصمیم به برگزاری تورنمنت گرفته شد؟ این دوگانگی قابل توجیه نیست.»
وی با تأکید بر موضع باشگاه گلگهر افزود: «ما در هیچ تورنمنتی که خارج از چارچوب مصوبات رسمی و از پیش تعریفشده باشد، شرکت نخواهیم کرد. این موضع احساسی نیست، بلکه بر پایه قانون و منطق اتخاذ شده است.»
خواجویینسب در ادامه به پرونده دیدار گلگهر و چادرملو و رأی کمیته انضباطی اشاره کرد و گفت: «کمیته انضباطی به عنوان مرجع رسمی رأی به تغییر نتیجه بازی به سود گلگهر داد و چادرملو نیز به این رأی اعتراض کرد. اکنون این سؤال مطرح است که بر اساس کدام مقررات، عدم صدور رأی از سوی کمیته استیناف میتواند موجب بیاثر شدن رأی کمیته انضباطی شود؟ اگر چنین برداشتی وجود دارد، باید مبنای حقوقی آن به صورت شفاف اعلام شود.»
معاون باشگاه گلگهر همچنین از عملکرد کمیته استیناف انتقاد کرد و اظهار داشت: «در شرایطی که سرنوشت یک سهمیه آسیایی به این پرونده وابسته است، تشکیل نشدن جلسه کمیته استیناف در موعد مقرر جای سؤال دارد. فوتبال ایران بیش از صد روز است که در بلاتکلیفی قرار دارد و هر روز تأخیر میتواند خسارت بیشتری به همراه داشته باشد.»
وی درباره زمانبندی برگزاری تورنمنت سهجانبه نیز گفت: «به تازگی اعلام شده که گلگهر باید هشتم تیرماه به مصاف برنده دیدار پرسپولیس و چادرملو برود، در حالی که تیم هنوز شکل نگرفته و شرایط آمادهسازی وجود ندارد. چنین رقابتی نمیتواند عادلانه تلقی شود.»
خواجویینسب با اشاره به جام حذفی، آن را مسیر منطقیتری برای تعیین سهمیه آسیایی دانست و گفت: «جام حذفی از قبل در چارچوب قوانین تعریف شده بود و سهمیه آسیایی قهرمان آن نیز مشخص شده بود. گلگهر همچنان در این مسابقات حضور دارد، اما پرسپولیس و چادرملو حذف شدهاند. این سؤال مطرح است که چرا تیمهایی که از یک رقابت رسمی کنار رفتهاند، باید از طریق یک تورنمنت جدید دوباره فرصت حضور پیدا کنند؟»
سخنگوی گلگهر در پایان بار دیگر بر موضع این باشگاه تأکید کرد و گفت: «اگر رأی کمیته انضباطی در استیناف تأیید شود، سهمیه متعلق به گلگهر است و پرونده بسته میشود. اگر رأی نقض شود، جام حذفی میتواند تکلیف نماینده را مشخص کند. در هیچکدام از این دو حالت، نیازی به طراحی یک تورنمنت جدید وجود ندارد.»