درخشش دختران یخی ایران در جام آسیایی تاتنفت ۲۰۲۶
تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران در ادامه رقابتهای جام آسیایی تاتنفت ۲۰۲۶ که به میزبانی شهر کازان روسیه در حال برگزاری است، با ارائه نمایشهای درخشان برابر حریفان خود، عملکردی تحسینبرانگیز به ثبت رسانده است.
به گزارش ایلنا، ملیپوشان ایران در نخستین دیدار خود برابر تیم روسیه به میدان رفتند و موفق شدند با نتیجه ۷ بر ۴ به پیروزی برسند. در پایان این مسابقه، هدیه آقایی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.
بانوان ایران در دومین مسابقه مقابل تیم چین صفآرایی کردند و در دیداری نزدیک و نفسگیر با نتیجه ۳ بر ۲ نتیجه را به حریف واگذار کردند. سوسن قاسمی در این دیدار عنوان بهترین بازیکن زمین را از آن خود کرد.
تیم ملی ایران در سومین دیدار خود نیز با نمایشی هجومی و پرگل، تیم تاتارستان را با نتیجه ۹ بر ۳ شکست داد تا دومین پیروزی خود در این رقابتها را جشن بگیرد. فاطمه اسماعیلی نیز به عنوان بهترین بازیکن این مسابقه معرفی شد.
ملیپوشان کشورمان در نخستین حضور خود توانستهاند عملکردی فراتر از انتظار به نمایش بگذارند. هدایت تیم ملی بانوان ایران در این مسابقات بر عهده اعظم سنایی، سرمربی تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران است.
دختران یخی ایران با کسب دو پیروزی ارزشمند برابر روسیه و تاتارستان و یک شکست نزدیک مقابل چین، ضمن ثبت نتایجی امیدوارکننده، شایستگیهای خود را در سطح بینالمللی به نمایش گذاشتهاند.
گفتنی است مراسم اختتامیه و دیدارهای پایانی چهارمین دوره جام آسیایی تاتنفت ۲۰۲۶ فردا در کازان برگزار خواهد شد و تیم ملی بانوان ایران در انتظار مشخص شدن جایگاه نهایی خود در این رقابتها است.