بیانیه پرسپولیس پس از تصمیم فدراسیون
باشگاه پرسپولیس با انتشار بیانیهای، از تصمیم فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برای برگزاری مسابقات تعیینکننده سهمیه سوم فوتبال ایران در رقابتهای آسیایی تقدیر کرد و این تصمیم را در راستای اجرای عدالت ورزشی دانست.
به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس در واکنش به تصمیم اخیر فدراسیون فوتبال درباره نحوه معرفی نمایندگان ایران در رقابتهای لیگ نخبگان آسیا و لیگ قهرمانان آسیا سطح دو، با انتشار بیانیهای از مسئولان فوتبال کشور قدردانی کرد.
باشگاه پرسپولیس نوشت:
در راستای معرفی نمایندگان فوتبال کشورمان به کنفدراسیون فوتبال آسیا جهت حضور در رقابتهای لیگ نخبگان آسیا و لیگ سطح دو قهرمانان آسیا، باشگاه پرسپولیس طی بیانیهای از فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ فوتبال کشور در خصوص تصمیم درست و عادلانه و اعلام برگزاری دو مسابقه برای معرفی نماینده سوم کشورمان، تقدیر کرد.
بر همین اساس، بسیار خرسندیم که در مجموعه فدراسیون و سازمان لیگ، تصمیم عادلانه و درست ورزشی در این خصوص اتخاذ گردید تا عدالت فوتبال در برقراری حقوق باشگاهها و تیمها به اجرا در آید و عدالت فوتبالی و معرفی نماینده آن در زمین مشخص گردد.
همانگونه که فوتبال در بیست و پنجمین دوره مسابقات لیگ برتر در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به دلیل حمله وحشیانه دشمن به کشورمان به صورت نیمه تمام باقی ماند و جدول لیگ نیز با شرایط فعلی متوقف گردید، انتظار بر این بود که نمایندگان فوتبال ایران با شایستگی و در شان و شخصیت تیمها و باشگاهها معرفی گردند و جا دارد که از تصمیم درست و عادلانه روسای فوتبال کشورمان و شخص ریاست محترم فدراسیون تقدیر نماییم که با انجام دو بازی جوانمردانه و زیبا حق باشگاهها را ادا کردند.
امیدواریم تیمهای حاضر در این دو مسابقه با نمایش دو دیدار جذاب و پرشور که بعد از مدتها به میدان خواهند رفت، بار دیگر قدرت فوتبال ایران را به آسیا نشان دهند و نمایندگان شایسته ای برای کشور عزیزمان ایران باشند.
باشگاه فرهنگی ورزشی همچنین برای تیم ملی فوتبال کشورمان، بهترینها را آرزو دارد و همچنان که ملی پوشان ایران در دو دیدار انجام شده موفق و پرشور عمل کردند، امید است در ادامه رقابت های جام جهانی نیز موفق و پیروز و سرفراز باشند.