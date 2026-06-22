مسی رکورد جاودانه جام جهانی را از دست داد!
لیونل مسی در دیدار آرژانتین و اتریش فرصت رسیدن به عنوان بهترین گلزن تاریخ جامهای جهانی را از دست داد و پنالتی او در دقایق ابتدایی مسابقه راهی به دروازه پیدا نکرد.
به گزارش ایلنا، آرژانتین در دقیقه پنجم دیدار مقابل اتریش صاحب یک فرصت طلایی برای پیش افتادن در مسابقه شد. در ابتدا لائوتارو مارتینز پس از یک چرخش زیبا در موقعیت تکبهتک قرار گرفت، اما با دخالت مدافعان اتریش روی زمین افتاد و بازی ادامه پیدا کرد. با این حال، اتاق کمکداور ویدئویی صحنه را مورد بازبینی قرار داد.
پس از بررسی طولانی تصاویر، مشخص شد کوین پوش در جریان آن صحنه مرتکب خطا روی مهاجم آرژانتین شده است. امین عمر، داور مصری مسابقه، پس از بازبینی تصاویر کنار زمین، نقطه پنالتی را نشان داد تا شاگردان لیونل اسکالونی صاحب یک فرصت ایدهآل شوند.
همه نگاهها به لیونل مسی دوخته شده بود. کاپیتان آلبیسلسته این شانس را داشت که علاوه بر باز کردن دروازه اتریش، با عبور از میروسلاو کلوزه به تنهایی عنوان بهترین گلزن تاریخ جامهای جهانی را از آن خود کند.
مسی با ضربهای آرام و با هدف فریب دروازهبان، توپ را به سمت گوشه دروازه فرستاد، اما ضربه او با فاصلهای اندک از کنار تیرک سمت راست بیرون رفت تا یکی از بهترین فرصتهای آرژانتین از دست برود.
پس از این اتفاق، ناباوری در چهره بازیکنان آرژانتین دیده میشد و خود مسی نیز با گذاشتن دست روی صورتش، حسرت از دست رفتن این موقعیت را نشان داد.
به این ترتیب، رکورد تاریخی فعلاً بدون تغییر باقی ماند و کاپیتان آرژانتین باید در ادامه رقابتها برای عبور از میروسلاو کلوزه و ثبت نام خود به عنوان بهترین گلزن تاریخ جام جهانی، در انتظار فرصتهای بعدی باشد.