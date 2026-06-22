به گزارش ایلنا، تیم ملی الجزایر پس از شکست ۳ بر صفر مقابل آرژانتین در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶، در شرایطی برابر اردن قرار می‌گیرد که یک نتیجه ضعیف دیگر می‌تواند موقعیت این تیم را برای صعود به مرحله بعدی به خطر بیندازد. با این حال، ولادیمیر پتکوویچ در نشست خبری پیش از این مسابقه، تلاش کرد فضای حاکم بر اردوی «روباه‌های صحرا» را بحرانی نشان ندهد.

سرمربی الجزایر در ابتدای صحبت‌های خود به شکست برابر آرژانتین اشاره کرد و گفت تیمش مرتکب اشتباهاتی شده که نباید دوباره تکرار شوند. او همچنین بدون اشاره به جزئیات، از وجود برخی «عوامل بیرونی» سخن گفت که به اعتقاد او شرایط را برای تیمش دشوارتر کرده بودند.

بخش قابل توجه صحبت‌های پتکوویچ زمانی مطرح شد که برخلاف نظر بسیاری از کارشناسان، دیدار با اردن را تعیین‌کننده ندانست. او اظهار داشت: «با این دیدگاه موافق نیستم که این مسابقه سرنوشت‌ساز است. هنوز یک بازی دیگر در مرحله گروهی باقی مانده و پس از آن جایگاه نهایی تیم‌ها مشخص خواهد شد.»

پتکوویچ در ادامه تأکید کرد که هدف تیمش کسب سه امتیاز این مسابقه است تا شانس صعود همچنان در اختیار الجزایر باقی بماند. او گفت: «می‌خواهیم پیروز شویم تا سرنوشت‌مان به دست خودمان باشد. برای این مسابقه برنامه‌هایی داریم و تلاش می‌کنیم آن‌ها را در زمین پیاده کنیم.»

سرمربی الجزایر همچنین با اشاره به تفاوت سبک بازی اردن و آرژانتین افزود: «مهم نیست مقابل چه تیمی قرار می‌گیریم، وقتی شکست می‌خوریم هرگز راضی نیستیم. هنوز در بخش‌های مختلف جای پیشرفت داریم و باید خودمان را با سبک متفاوت حریف بعدی وفق دهیم.»

با این حال، اظهارات پتکوویچ درباره تعیین‌کننده نبودن بازی با اردن، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های الجزایری داشته است. علاوه بر این، اشاره مبهم او به «عوامل بیرونی» در شکست برابر آرژانتین نیز باعث شکل‌گیری گمانه‌زنی‌های مختلف شده و برخی رسانه‌های این کشور خواستار توضیح بیشتر سرمربی تیم ملی درباره منظورش از این موضوع شده‌اند.

انتهای پیام/